Ситуация сложная и неприятная: в ОТГ "Донецк" объяснили успехи РФ в Донецкой области

В Вооруженных силах Украины опровергли информацию о прорыве Вооруженных сил Российской Федерации вблизи Доброполья в Донецкой области. Командование назвало публикации о "прорыве" недостоверными и такими, которые не отражают реальных фактов.

Продвижение ВС РФ в Донецкой области не остается незамеченным для бойцов ВСУ. Их уничтожают всеми имеющимися средствами и возможностями. Об этом заявили в оперативно-тактической группировке "Донецк" на фоне новостей о прорыве россиян на участке Покровск-Константиновка.

В ОТГ "Донецк" объяснили, что продвижение россиян происходит только за счет их преимущества в численности, они просачиваются малыми пехотными группами между оборонительными порядками Сил обороны. Эти попытки россияне подкрепляют демонстрацией своих достижений в медийной сфере.

"Однако это не означает, что россиян там не уничтожают — тот личный состав противника, который проникает между позициями подразделений ОТГ "Донецк", получает свою встречу с украинскими воинами и неизбежную гибель. Инфильтрация не означает получить под контроль территории Украины", — отметили в пресс-службе группировки.

Отмечается, что вражеские подразделения, которые проникли в оборонительные порядки ВСУ, уничтожаются еще до того, как могут приблизиться к украинским позициям.

"Ситуация сложная, неприятная и динамичная. ОТГ "Донецк", так же как Силы обороны Украины в целом, нуждаются в общественной поддержке и сплоченности, вере в свои действия. Все, от солдат до командиров работают в максимальном ритме, ведя бои. Каждый на своем месте", — отметили в ОТГ "Донецк".

Наступление РФ — что говорит командование

В ОСУВ "Днепр" отреагировали на ситуацию на Покровском направлении и опровергли информацию о прорыве ВС РФ вблизи Доброполья в Донецкой области. Командование объяснило, что заявления о прорыве не отражают реальных фактов. Уточняется, что похожие действия противника были в окрестностях Покровска, но с ними справились.

"Как известно, россияне применяют тактику просачивания малыми группами мимо первой линии обороны, теряя много личного состава, что и произошло вблизи Доброполья. Небольшая вражеская группа обошла украинские позиции и попыталась спрятаться в нашем тылу, однако Силы обороны дают отпор таким попыткам. Подобная ситуация имела место неделю назад с проходом малой группы ДРГ в Покровске, которая для врага не увенчалась успехом", — отметил представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов.

Прорыв обороны возле Доброполья

11 августа аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили, что ВС РФ осуществили прорыв обороны на участке фронта вблизи Доброполья и продвинулись на глубину около 10 км. Под прикрытием массированной пехоты враг занял несколько населенных пунктов и продолжает наращивать силы для дальнейшего наступления.

Вклинение ВС РФ между городами Покровск и Константиновка в Донецкой области остается едва ли не самым большим достижением российской армии за время летней кампании 2025 года. Из-за этого под угрозой окружения оказались Покровск и Доброполье.

Военный эксперт Константин Машовец заявил, что прорыв россиян к Доброполью создает очевидную угрозу уже не только Покровску и Мирнограду, но и Константиновке с Дружковкой.

11 августа аналитики проекта DeepState сообщили, что в направлении Доброполья ВС РФ удалось продвинуться в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец, откуда также врагу удалось добраться до населенного пункта Веселое.