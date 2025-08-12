ВС РФ вклинились между Покровском и Константиновкой: какую тактику применили россияне (видео)

Движение Вооруженных сил Российской Федерации на подступах к линии соприкосновения под Покровском не прекращается. Оккупанты пытаются продвинуться по 2-3 человека пешим ходом с рюкзаками на плечах и иногда с носилками.

Вклинение ВС РФ между городами Покровск и Константиновка в Донецкой области остается едва ли не самым большим достижением российской армии за время летней кампании 2025 года. Из-за этого под угрозой охвата оказался Покровск и Доброполье. В то же время оккупантам сложно продвинуться в Константиновку. Об этом "Радио Свобода" рассказали военнослужащие 36 отдельной бригады морской пехоты, которая держит оборону в этом районе.

Наступление РФ — боец ВСУ о событиях под Покровском

По их словам, движение ВС РФ на подступах к линии соприкосновения не прекращается. Оккупанты пытаются продвинуться по 2-3 человека пешим ходом с рюкзаками на плечах и иногда с носилками.

"Скорее всего, доставка провизии, может какого-то БК или еще что-то. Так целый день гоцают", — говорит боец с позывным "Дейл".

Он отмечает, что на Курщине оккупанты "в тупую лезли", а здесь более продуманные штурмы, больше применяется РЭБ, а также их FPV-перехватчики, которые сбивают украинские дроны.

Другой боец "Тихий" рассказывает, что несмотря на потери оккупанты и дальше отправляют людей.

"Мы их убиваем — они снова посылают, но уже под другим углом. Убиваем — под другим углом. Если находят такое место, где могут пройти, туда сразу направляют. Тактика муравьев каких-то. Знают, что там сахар и все начинают туда скапливаться", — рассказывает "Тихий".

Бойцы говорят, что из-за большого количества вражеских дронов для Сил обороны усложнилась логистика. Самое трудное — заехать на позицию и выехать с нее.

"Были случаи, что надо мной зависало 2-3 FPV и я сидел не шевелился, потому что я понимал, если даже подниму голову вверх, посмотрю, где они летают, есть риск, что они меня заметят. Я стараюсь отключать свой мозг и сидеть не двигаясь, чтобы себя не выдать", — рассказывает пилот БпЛА "Кажан" с позывным "Лютый".

Сейчас дроны РФ, рассказывают бойцы, уже бьют по трассе Краматорск-Доброполье, которая является важной транспортной артерией для Сил обороны на этом направлении.

"Победа для меня — это чем больше п***ров я заберу с собой, пока мне отведено время на войну, для меня это победа. А для кого-то победа — рассказывать, что мы сейчас вернем Крым. Мы не вернем Крым военным путем пока, потому что мы уже воюем полномасштабно три с половиной года, маленькая страна в принципе", — говорит "Тихий".

Между тем "Радио Свобода" отметило, что в июле по данным проекта DeepState Россия захватила 564 квадратных километра территории Украины. Это фактически столько же, как в июне. Больше всего штурмовых действий РФ зафиксировано в районе Покровска.

Ситуация вокруг Покровска: что известно

11 августа аналитики проекта DeepState сообщили, что в направлении Доброполья ВС РФ удалось продвинуться в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец. Оккупанты накапливаются, параллельно пытаясь развить успех в направлении трассы Доброполье — Краматорск.

11 августа аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали населенный пункт Уют на Покровском направлении.

У россиян есть амбиции обойти Покровско-Мирноградскую агломерацию с восточной стороны. Противник возобновил усилия и на западной стороне, в местности, где еще зимой получил отпор от украинских войск.