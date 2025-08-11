ВС РФ оккупировали село Затышок и продвинулись возле четырех населенных пунктов, — DeepState
По данным аналитиков, оккупационная армия установила контроль над селом Затышок в Покровском районе Донецкой области. Генштаб ВСУ на момент публикации не комментировал переход населенного пункта в "красную" зону.
"Карта обновлена. Враг оккупировал Затышок (село Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области)", — сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.
До переименования населенный пункт назывался Суворово по фамилии дворян, которые им владели в середине 19 века. К известному русскому полководцу они отношения не имели. До полномасштабного вторжения в Затышку жили 62 жителя.
Также российские войска продвинулись возле четырех населенных пунктов:
- Белицкого (город Добропольской городской громады Покровского района Донецкой области);
- Новомаркового (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области);
- Дилиевки (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области);
- Александро-Калинового (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области).
В Генштабе ВСУ сообщают другое. По официальным источникам, на Краматорском направлении за минувшие сутки было зафиксировано шесть боестолкновений, агрессор пытался продвигаться в районах Новомарочного, Часового Яра и в сторону Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Александро-Калиново, Катериновка и в сторону Русиного Яра и Плещеевки.
Также сообщается, что на Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Затышок, Кучеров Яр, Никаноровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Сухецкое, Чунишино, Зверево, Котлино, Ореховое, Дачное и Федоровка.
Напомним, дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили логистический хаб в Татарстане, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним.
Ранее сообщалось, что вследствие налета украинских БПЛА на военный аэродром в Приморско-Ахтарске в России, откуда оккупанты запускают "Шахеды" для ударов по территории Украины, поражены три здания, где россияне хранили ударные дроны-камикадзе.