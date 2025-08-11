ЗС РФ окупували село Затишок та просунулися біля чотирьох населених пунктів, — DeepState

За даними аналітиків, окупаційна армія встановила контроль над селом Затишок у Покровському районі Донеччини. Генштаб ЗСУ на момент публікації не коментував перехід населеного пункту у "червону" зону.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Затишок (село Шахівської сільської громади Покровського району Донецької області)", — повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.

Затишок було окуповано росіянами Фото: DeepState

До перейменування населений пункт мав назву Суворове за прізвищем дворян, які ним володіли в середині 19 сторіччя. До відомого російського полководця вони стосунку не мали. До повномасштабного вторгнення в Затишку мешкали 62 жителі.

Також російські війська просунулись біля чотирьох населених пунктів:

Білицького (місто Добропільської міської громади Покровського району Донецької області);

Новомаркового (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області);

Диліївки (село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області);

Олександро-Калинового (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області).

Росіяни просунулись біля чотирьох населених пунктів на Донеччині Фото: DeepState

У Генштабі ЗСУ повідомляють інше. За офіційними джерелами, на Краматорському напрямку за минулу добу було зафіксовано шість боєзіткнень, агресор намагався просуватись у районах Новомаркового, Часового Яру та у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Олександро-Калинове, Катеринівка та у бік Русиного Яру й Плещіївки.

Також повідомляється, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Затишок, Кучерів Яр, Никанорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Сухецьке, Чунишине, Звірове, Котлине, Горіхове, Дачне та Федорівка.

Нагадаємо, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ уразили логістичний хаб в Татарстані, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземне комплектовання до них.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нальоту українських БпЛА на військовий аеродром в Приморсьо-Ахтарську в Росії, звідки окупанти запускають "Шахеди" для ударів по території України, уражено три будівлі, де росіяни зберігали ударні дрони-камікадзе.