Уражено 3 склади з "Шахедами": стали відомі наслідки атаки на аеродром "Приморсько-Ахтарськ" в РФ

На цих ділянках спостерігалась висока активність вантажних машин та самих БпЛА навколо будов. Також критично уражено комплекс зберігання та підготовки авіаційних засобів ураження

Related video

Внаслідок нальоту українських БпЛА на військовий аеродром в Приморсьо-Ахтарську в Росії, звідки окупанти запускають "Шахеди" для ударів по території України, уражено три будівлі, де росіяни зберігали ударні дрони-камікадзе. Про це повідомляють OSINT-аналітики проєкту КіберБорошно.

Зазначається, що атака сталася в ніч проти 2 серпня, а зараз завдяки отриманим супутниковим знімкам стало відомо про наслідки.

"Було уражено/знищено три будівлі для зберігання БпЛА типу "Shahed". На цих ділянках спостерігалась висока активність вантажних машин та самих БпЛА навколо будов. Також критично уражено комплекс зберігання та підготовки авіаційних засобів ураження", — йдеться в повідомленні.

Аналітики виявили пошкоджені будівлі

Крім того, на різних ділянках території аеродрому зафіксовано осередки займання та незвичну активність у зоні одного з пускових майданчиків для БПЛА.

Загалом Росія запускає по території України дрони-камікадзе "Шахед" з 3 основних локацій — "дронодромів" в Орловській та Брянській областях і Красноарському Краї. Також є місце пуску з окупованого Криму.

Атака на аеродроми в РФ: що відомо

Наприкінці квітня віськові Сил оборони розповіли, що додатково до 7 функціонуючих РФ відкрила ще три нові майданчики для запуску "Шахедів". Усі вони розташовані в районі Приморсько-Ахтарська.

26 липня ГУР Міноборони повідомило про спецоперацію на території авіабази "Армавір" у Краснодарському краї. З'ясувалось, що агент українських спецслужб підпалив літак Су-27УБ, на якому навчали пілотів ЗС РФ.

4 серпня ССО СБУ завдали потужного удару по авіабазі "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Пошкоджено 5 російських бойових літаків, включно з Су-30СМ. Це один із наймасштабніших ударів по військовій інфраструктурі РФ у Чорноморському регіоні.