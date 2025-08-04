Нова спецоперація СБУ: українські БПЛА повністю знищили винищувач РФ, ще 4 літака уражено

Сили спеціальних операцій СБУ завдали потужного удару по авіабазі "Саки" в тимчасово окупованому Криму — пошкоджено п’ять російських бойових літаків, включно з Су-30СМ. Це один із наймасштабніших ударів по військовій інфраструктурі РФ у Чорноморському регіоні.

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Вночі 4 серпня безпілотні апарати підрозділу ЦСО "А" Служби безпеки України здійснили операцію на авіабазі "Саки", що розташована на тимчасово окупованій території Криму. Цей об'єкт є важливим вузлом для повітряних операцій противника в акваторії Чорного моря, повідомила пресслужба СБУ.

За попередніми даними, внаслідок атаки було виведено з ладу склад авіаційного озброєння, а також уражено щонайменше п’ять літаків: один винищувач Су-30СМ знищено повністю, ще один — суттєво пошкоджено. Крім того, удар зачепив три літаки типу Су-24.

У СБУ зазначили, що орієнтовна вартість одного Су-30СМ може сягати 35–50 мільйонів доларів. Зокрема, знищення техніки та боєкомплекту на тактичному рівні обмежує можливості противника для подальших дій у регіоні.

Атака дронів у РФ

Нагадаємо, вранці 2 серпня невідомі дрони атакували нафтопереробні заводи в Рязані й Новокуйбишевську в Самарській області Росії, спеціалізовані заводи у Пензі, а також об'єкти у Криму.

23 липня місцеві канали та окупаційна адміністрація в Криму підтвердила, що безпілотники були помічені на шляху до аеродромів Бельбек і Кача. Міноборони РФ, у свою чергу, повідомляла про нібито 16 збитих українських БПЛА.

Раніше Фокус писав, що 25 червня морські дрони та ударні борти "Лазар" атакували базу ЗС РФ у Криму. Росіяни втратили три радіолокаційні станції "Небо", які "бачать" українські винищувачі на відстані близько 400 км і коштують $100 мільйонів.