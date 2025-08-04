Новая спецоперация СБУ: украинские БПЛА полностью уничтожили истребитель РФ, еще 4 самолета поражены

Силы специальных операций СБУ нанесли мощный удар по авиабазе "Саки" во временно оккупированном Крыму — повреждены пять российских боевых самолетов, включая Су-30СМ. Это один из самых масштабных ударов по военной инфраструктуре РФ в Черноморском регионе.

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Ночью 4 августа беспилотные аппараты подразделения ЦСО "А" Службы безопасности Украины осуществили операцию на авиабазе "Саки", расположенной на временно оккупированной территории Крыма. Этот объект является важным узлом для воздушных операций противника в акватории Черного моря, сообщила пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, в результате атаки был выведен из строя склад авиационного вооружения, а также поражено по меньшей мере пять самолетов: один истребитель Су-30СМ уничтожен полностью, еще один — существенно поврежден. Кроме того, удар задел три самолета типа Су-24.

В СБУ отметили, что ориентировочная стоимость одного Су-30СМ может достигать 35-50 миллионов долларов. В частности, уничтожение техники и боекомплекта на тактическом уровне ограничивает возможности противника для дальнейших действий в регионе.

Атака дронов в РФ

Напомним, утром 2 августа неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Рязани и Новокуйбышевске в Самарской области России, специализированные заводы в Пензе, а также объекты в Крыму.

23 июля местные каналы и оккупационная администрация в Крыму подтвердила, что беспилотники были замечены на пути к аэродромам Бельбек и Кача. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщало о якобы 16 сбитых украинских БПЛА.

Ранее Фокус писал, что 25 июня морские дроны и ударные борта "Лазарь" атаковали базу ВС РФ в Крыму. Россияне потеряли три радиолокационные станции "Небо", которые "видят" украинские истребители на расстоянии около 400 км и стоят $100 миллионов.