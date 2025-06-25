Ночью Крым атаковали дроны: СМИ сообщили о взрывах в разных городах и атаке по аэродрому (видео)

Ночью 25 июня серия взрывов прогремела в разных уголках оккупированного Крыма: под ударом беспилотников оказался в частности Джанкойский район, где, предварительно, зафиксирован "прилет" по местному аэродрому.

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Атака по Крыму началась поздно вечером 24 июня: около 23:00 часов прогремели взрывы в районе Джанкоя, там активно работала вражеская противовоздушная оборона, сообщил местный проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Джанкойском районе слышно работу росППО", — говорится в сообщении.

Около 23:10 часов по меньшей мере два взрыва также прогремели в Керчи. Также над городом был слышен пролет дронов.

Через несколько минут в районе Джанкоя снова была слышна серия взрывов.

Скриншот | сообщения о взрывах в Джанкойском районе

Около полуночи "Крымский ветер" сообщил, что, по предварительной информации, в результате атаки дронов по Крыму есть попадание по аэродрому в Джанкое. Также паблик обнародовал кадры ночной атаки по Крыму.

Вскоре взрывы также прогремели в районе мыса Чауда: там активно работала российская противовоздушная оборона.

Атака по Крыму продолжилась также после 01:00 часов. Повторные звуки взрывов слышали жители Керчи.

Местная оккупационная власть пока не сообщала о последствиях атаки по Крыму. Однако в Министерстве обороны России отметили, что якобы только 1 беспилотник был уничтожен в небе над оккупированным полуостровом.

Скриншот | Минобороны РФ о ночной атаке

Аэродром в Джанкое, который могли атаковать БпЛА этой ночью: что известно об объекте

Джанкой — военная авиабаза, эксплуатируемая ВМФ России в составе Черноморского флота и расположенная вблизи города Джанкой. До российской оккупации в 2014 году аэродром был военным, а затем гражданским аэропортом.

В 1999 году Джанкой был классифицирован как международный аэропорт.

С момента российской оккупации ВС РФ применяют его в частности для военных целей в войне с Украиной.

Напомним, ночью 25 июня руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что дроны также атаковали российский Таганрог, где под ударом мог оказаться важный завод.

22 июня в канале "Вести Крым" рассказали, что в Крыму львы напали на владельца парка: тот вывозил животных из оккупированных городов.