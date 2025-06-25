Вовлечен в производство БпЛА: в Таганроге, вероятно, дроны атаковали завод "Атлант-Аэро" (видео)

Поздно вечером 24 июня и после полуночи дроны атаковали российский город Таганрог: местные слышали серию взрывов, активно работала противовоздушная оборона. Под ударом, вероятно, оказался местный завод "Атлант-Аэро", который специализируется на компонентах для боевых БПЛА и систем управления.

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В частности предприятие привлечено к проектам производства дронов "Орион", комплексов РЭБ и других составляющих для беспилотников, которые Россия применяет на войне с Украиной, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

"В Таганроге нечто неизвестное прилетело в завод "Атлант-Аэро", — говорится в сообщении.

Скриншот | сообщение Коваленко

Местные каналы также распространили кадры атаки беспилотников по региону. На видеозаписях в сети слышно работу ПВО и видно вспышки в небе.

В то же время российские Telegram-каналы не сообщают об атаке дронов по заводу "Атлант-Аэро". По их информации, в результате атаки БпЛА в Таганроге зафиксированы падения обломков на территории стадиона "Авангард", где поднялся пожар из-за возгорания кровли.

В Азове, недалеко от Таганрога, в результате атаки дронов якобы повреждена кровля зернового склада в порту.

Скриншот | сообщение росСМИ о последствиях атаки

Подтверждения атаки по заводу "Атлант-Аэро" в Таганроге на момент публикации не поступало. В регионе продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Завод "Атлант-Аэро" в Таганроге: что известно о предприятии

Завод "Атлант-Аэро" является важной частью российского военно-промышленного комплекса. Предприятие, как свидетельствуют данные из реестров, "специализируется на производстве летательных аппаратов, включая космическое и соответствующее оборудование".

Предприятие привлечено к проектам по производству БпЛА типа "Орион" и барражирующих беспилотников, комплексов РЭБ и разработке цифровой интеграции для FPV-дронов.

Напомним, 24 июня волонтер Сергей Стерненко обнародовал кадры уничтожения ВСУ российского "Ланцета".

Также 24 июня прокуратура Днепропетровской области сообщила, что в результате российской атаки по области есть по меньшей мере 200 пострадавших и 17 погибших.