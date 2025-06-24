Россия ударила по Днепропетровщине: уже известно о 200 пострадавших и 17 погибших

ВС РФ ударили по Днепропетровской области 24 июня, в области прозвучала серия взрывов. Количество пострадавших людей возросло до более двухсот.

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В результате ракетной атаки Российской Федерации по Днепропетровской области 24 июня погибли 17 человек, сообщила прокуратура Днепропетровской области.

В частности, пострадали более 200 человек, среди них — 19 детей.

Россия ударила по Днепру и в городе 25 июня объявили Днем траура в память жертв российской ракетной атаки.

Как отметил председатель Днепровской ОГА Сергей Лысак, в городе немало разбитого. Инфраструктура, учебные и медицинские учреждения, админздания и здания ГСЧС, пассажирский поезд. Повреждены 46 многоэтажек, 41 частный дом, несколько общежитий, более чем сотня авто. А еще заправка, СТО, хозяйственные постройки, торговые павильоны, магазины.

Наведение ракет на Днепр

Военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) 24 июня сообщила, что задержала агента ФСБ, который корректировал воздушные атаки РФ по Силам обороны в Полтавской и Днепропетровской областях.

16-летний парень разведывал локации украинских войск на территории обоих регионов, объезжая местность на рейсовых автобусах и фиксируя потенциальные "цели" на камеру своего телефона.

Обстрел Днепра 24 июня

Напомним, 24 июня ракета ВС РФ ударила возле поезда "Одесса-Запорожье", который направлялся в Одессу. Суммарно утром 24 июня россияне выпустили по Днепру и Миргороду шесть баллистических ракет "Искандер-М". Четыре взорвались в Днепре и районе, а две — в Миргороде.

Атака на Днепр 24 июня задела много гражданской инфраструктуры: дома, школы, пассажирский поезд, в котором было более 500 пассажиров. Ракета разбила пять вагонов. Всем раненым оказали помощь.

Фокус писал, что МВД Украины заявляло о новой тактике обстрелов ВС РФ: сначала летят дроны, а после наступления тишины — ракеты. Сперва ВС РФ тренировались в нанесении комбинированных атак, а сейчас их интенсивность увеличивается.