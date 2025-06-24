Атака по Днепру: ракета ВС РФ ударила возле поезда "Одесса-Запорожье", много раненых (видео)

Российская баллистическая ракета попала рядом с поездом, который направлялся в Одессу. В вагонах были пассажиры, многие получили ранения.

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Одна из ракет попала возле поезда, который следовал в Одессу. Видео прилета ракеты опубликовали местные Telegram-каналы.

На кадрах видно, как пассажирка поезда вначале улыбается, но потом раздается взрыв. Видно, что женщина получила ранения.

Местные паблики пишут о ранении матери с ребенком из-за ракетного удара, их ранило осколками в поезде. Правоохранители оказали им помощь на месте.

Госкомпания "Укрзалізниця" позже уточнила, что в результате удара был поврежден поезд №52 "Одесса — Запорожье". На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи.

Специалисты готовят подменный подвижной состав, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье. Перевозчик отметил, что, к счастью, обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги. Всем раненым оказывают медицинскую помощь.

Днепропетровская ОВА сообщает о повреждении гражданской инфраструктуры после обстрела, в частности, общежития, гимназии и админздание.

"Попал агрессор и по городу Самар. Подробности уточняем. Везде, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие", — подчеркнул глава ОВА Сергей Лысак.

Суммарно утром 24 июня россияне выпустили по Днепру и Миргороду шесть баллистических ракет "Искандер-М". Четыре взорвались в Днепре и районе, а две — в Миргороде.

Напомним, российская армия атаковала Днепр баллистическими ракетами днем 24 июня, в городе слышали серию взрывов. Пуски ракет зафиксировали около 11:00.

МВД Украины заявляло о новой тактике обстрелов ВС РФ: сначала летят дроны, а после наступления тишины — ракеты.