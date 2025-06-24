Атака по Днепру: ракета ВС РФ ударила возле поезда "Одесса-Запорожье", много раненых (видео)
Российская баллистическая ракета попала рядом с поездом, который направлялся в Одессу. В вагонах были пассажиры, многие получили ранения.
Одна из ракет попала возле поезда, который следовал в Одессу. Видео прилета ракеты опубликовали местные Telegram-каналы.
На кадрах видно, как пассажирка поезда вначале улыбается, но потом раздается взрыв. Видно, что женщина получила ранения.
Местные паблики пишут о ранении матери с ребенком из-за ракетного удара, их ранило осколками в поезде. Правоохранители оказали им помощь на месте.
Госкомпания "Укрзалізниця" позже уточнила, что в результате удара был поврежден поезд №52 "Одесса — Запорожье". На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи.
Специалисты готовят подменный подвижной состав, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье. Перевозчик отметил, что, к счастью, обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги. Всем раненым оказывают медицинскую помощь.
Днепропетровская ОВА сообщает о повреждении гражданской инфраструктуры после обстрела, в частности, общежития, гимназии и админздание.
"Попал агрессор и по городу Самар. Подробности уточняем. Везде, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие", — подчеркнул глава ОВА Сергей Лысак.
Суммарно утром 24 июня россияне выпустили по Днепру и Миргороду шесть баллистических ракет "Искандер-М". Четыре взорвались в Днепре и районе, а две — в Миргороде.
Напомним, российская армия атаковала Днепр баллистическими ракетами днем 24 июня, в городе слышали серию взрывов. Пуски ракет зафиксировали около 11:00.
МВД Украины заявляло о новой тактике обстрелов ВС РФ: сначала летят дроны, а после наступления тишины — ракеты.