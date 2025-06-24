Атака по Дніпру: ракета ЗС РФ вдарила біля поїзда "Одеса-Запоріжжя", багато поранених (відео)

Російська балістична ракета влучила поруч із поїздом, який прямував до Одеси. У вагонах були пасажири, багато хто дістав поранення.

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Одна з ракет влучила біля поїзда, який прямував до Одеси. Відео прильоту ракети опублікували місцеві Telegram-канали.

На кадрах видно, як пасажирка поїзда спочатку посміхається, але потім лунає вибух. Видно, що жінка дістала поранення.

Місцеві пабліки пишуть про поранення матері з дитиною через ракетний удар, їх поранило осколками в поїзді. Правоохоронці надали їм допомогу на місці.

Держкомпанія "Укрзалізниця" пізніше уточнила, що внаслідок удару було пошкоджено поїзд №52 "Одеса — Запоріжжя". На місце оперативно прибули рятувальники і бригади швидкої допомоги.

Фахівці готують підмінний рухомий склад, щоб пересадити пасажирів і доставити до Запоріжжя. Перевізник зазначив, що, на щастя, обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці. Усім пораненим надають медичну допомогу.

Дніпропетровська ОВА повідомляє про пошкодження цивільної інфраструктури після обстрілу, зокрема, гуртожитку, гімназії та адмінбудівлі.

"Потрапив агресор і по місту Самар. Подробиці уточнюємо. Скрізь, на жаль, є загиблі та постраждалі", — наголосив голова ОВА Сергій Лисак.

Сумарно вранці 24 червня росіяни випустили по Дніпру і Миргороду шість балістичних ракет "Іскандер-М". Чотири вибухнули в Дніпрі та районі, а дві — у Миргороді.

Нагадаємо, російська армія атакувала Дніпро балістичними ракетами вдень 24 червня, у місті чули серію вибухів. Пуски ракет зафіксували близько 11:00.

МВС України заявляло про нову тактику обстрілів ЗС РФ: спочатку летять дрони, а після настання тиші — ракети.