РФ атакувала балістикою Дніпро: в місті пролунала серія вибухів

Російські окупанти вдень 24 червня атакували Дніпро балістичними ракетами. В місті та області пролунала серія вибухів.

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На цей момент встановлюються наслідки атаки. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував Дніпро. Пролунала серія вибухів. Інформацію щодо наслідків уточнюємо. Повітряна тривога триває. Будьте у безпечному місці до відбою", — проінформував він.

Попередження про пуски балістики в напрямку Дніпра з'явилися близько 11 години дня. За кілька хвилин надійшло повідомлення про перший вибух, а згодом про повторні вибухи.

Монітори повідомили про атаку міста щонайменше трьома ракетами.

Місцеві телеграм-канали оприлюднили світлини диму, який здійнявся після влучання.

.Нагадаємо, що під час обстрілу 23 червня російська ракета влучила у будинок в Шевченківському районі Києва не випадково. Президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан переконаний, що Росія свідомо атакує будинки, особливість конструкції яких посилює руйнування.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що перед влучанням ракета облетіла вищий будинок поблизу.