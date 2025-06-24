РФ атаковала баллистикой Днепр: в городе прогремела серия взрывов

Российские оккупанты днем 24 июня атаковали Днепр баллистическими ракетами. В городе и области прогремела серия взрывов.

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На данный момент устанавливаются последствия атаки. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Враг атаковал Днепр. Прозвучала серия взрывов. Информацию о последствиях уточняем. Воздушная тревога продолжается. Будьте в безопасном месте до отбоя", — проинформировал он.

Предупреждения о пусках баллистики в направлении Днепра появились около 11 часов дня. Через несколько минут поступило сообщение о первом взрыве, а впоследствии о повторных взрывах.

Мониторы сообщили об атаке города по меньшей мере тремя ракетами.

Местные телеграмм-каналы обнародовали фотографии дыма, который поднялся после попадания.

Напомним, что во время обстрела 23 июня российская ракета попала в дом в Шевченковском районе Киева не случайно. Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан убежден, что Россия сознательно атакует дома, особенность конструкции которых усиливает разрушения.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что перед попаданием ракета облетела более высокий дом поблизости.