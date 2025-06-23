В пятиэтажку в Киеве было прямое попадание ракеты: под завалами может быть военный

В жилой дом в Шевченковском районе, целый подъезд которого разрушен, попала российская ракета. Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что она перелетела более высокий дом поблизости перед ударом.

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"Это военное преступление, которое мы фиксируем. Обломки сразу передаются следователям и СБУ", — отметил он в комментарии "Факты ICTV" с места попадания.

По словам главы МВД, если сравнивать этот удар с предыдущим попаданием по девятиэтажке в Соломенском районе, было "очень много" элементов поражения. Десятки машин пробило обломками.

Клименко сообщил, что пострадали люди разного возраста, семьи еще ищут своих родных. Среди раненых — беременная женщина и четверо детей.

Киевлянка Марина, которая жила в частично разрушенном доме и хорошо знала соседей, поделилась, что переехала с 3-летней дочкой всего несколько месяцев назад. По ее словам, под завалами может быть военнослужащий, который только что вернулся с фронта — его ищут.

"Прекрасный человек. Надеюсь, что он жив и здоров", — отметила женщина.

Также Марина лично знала молодых супругов, которые погибли в результате ночной атаки. У пары было двое кошек, которые, вероятно, тоже остались под завалами.

Последствия удара ракеты по дому в Шевченковском районе Фото: Киев 24

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев" сообщил, что почти все ракеты и дроны этой ночью были нацелены на Киев. Зафиксированы прямые попадания в шести местах, в некоторых из них было по несколько "прилетов". Кроме того, в 25 локациях произошло падение обломков.

Игнат вспомнил, что в сети публикуют фото зенитной управляемой ракеты, выпущенной из западной системы ПВО, которая сбила "Искандер-К". Он отметил, что российская пропаганда использует это, чтобы заявить, что Украина сама себя обстреляла.

Фото, о котором, вероятно, идет речь Фото: Соцсети

Полковник пояснил, что эта ракета не имеет такой большой взрывной волны и не может принести таких разрушений. Он призвал не фотографировать для сети обломки ракет, ведь это играет в пользу РФ.

В КГВА сообщили, что количество пострадавших в Киеве увеличилось до 31 человека. В Шевченковском районе спасатели деблокировали тело 7 жертвы. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, житель дома в Шевченковском районе Валерий рассказал, как сам выбрался из-под завалов. Проснувшись после удара, мужчина увидел над собой бетонную плиту.

Президент Владимир Зеленский заявил, что предварительно ночью на 23 июня ВС РФ запустили баллистические ракеты КНДР. В Белой Церкви Киевской области вражеский "Шахед" попал в больницу, известно об одной жертве.