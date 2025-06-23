У п'ятиповерхівку в Києві було пряме влучання ракети: під завалами може бути військовий

У житловий будинок в Шевченківському районі, цілий під’їзд якого зруйнований, влучила російська ракета. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що вона перелетіла вищий будинок поблизу перед ударом.

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"Це воєнний злочин, який ми фіксуємо. Уламки одразу передаються слідчим та СБУ", — зауважив він у коментарі "Факти ICTV" з місця влучання.

Зі слів голови МВС, якщо порівнювати цей удар з попереднім влучанням по дев’ятиповерхівці у Солом’янському районі, було "дуже багато" елементів ураження. Десятки машин пробило уламками.

Клименко повідомив, що постраждали люди різного віку, сім’ї ще шукають своїх рідних. Серед поранених — вагітна жінка і четверо дітей.

Киянка Марина, яка жила в частково зруйнованому будинку й добре знала сусідів, поділилась, що переїхала з 3-річною донькою лише кілька місяців тому. З її слів, під завалами може бути військовослужбовець, який щойно повернувся з фронту — його шукають.

"Прекрасна людина. Надіюся, що він живий і здоровий", — зазначила жінка.

Також Марина особисто знала молоде подружжя, яке загинуло внаслідок нічної атаки. У пари було двоє кішок, які, ймовірно, теж залишилися під завалами.

Наслідки удару ракети по будинку в Шевченківському районі Фото: Київ 24

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ" повідомив, що майже усі ракети й дроні цієї ночі були націлені на Київ. Зафіксовано прямі влучання у шести місцях, у деяких з них було по кілька "прильотів". Окрім того, у 25 локаціях відбулося падіння уламків.

Ігнат згадав, що у мережі публікують фото зенітної керованої ракети, випущеної із західної системи ППО, яка збила "Іскандер-К". Він наголосив, що російська пропаганда використає це, щоб заявити, що Україна сама себе обстріляла.

Фото, про яке, ймовірно, йдеться Фото: Соцмережi

Полковник пояснив, що ця ракета не має такої великої вибухової хвилі й не може принести таких руйнувань. Він закликав не фотографувати для мережі уламки ракет, адже це грає на користь РФ.

У КМВА повідомили, що кількість постраждалих у Києві збільшилась до 31 особи. У Шевченківському районі рятувальники деблокували тіло 7 жертви. Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, мешканець будинку у Шевченківському районі Валерій розповів, як сам вибрався з-під завалів. Прокинувшись після удару, чоловік побачив над собою бетонну плиту.

Президент Володимир Зеленський заявив, що попередньо вночі на 23 червня ЗС РФ запустили балістичні ракети КНДР. У Білій Церкві на Київщині ворожий "Шахед" влучив у лікарню, відомо про одну жертву.