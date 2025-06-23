"Прокинувся, а наді мною плита": чоловік сам вибрався з-під завалів будинку у Києві (відео)

Під час удару по Києву 23 червня росіяни зруйнували цілий під'їзд п'ятиповерхового будинку в Шевченківському районі. Мешканцю багатоповерхівки Валерію вдалося вижити та самостійно вибратися з-під завалів.

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Валерій розповів у коментарі "OBOZ.UA", що під час вибуху він спав у квартирі на п'ятому поверсі. Коли чоловік відкрив очі, він побачив над собою бетонну плиту.

"Це мій другий день народження. Коли я прокинувся — наді мною висіла плита, вона ще частину ноги мені трохи притисла, я трохи виривався" — розповів Валерій.

Чоловік зміг звільнитися та спочатку хотів спуститися по дереву, однак воно було занадто далеко.

"І я вирішив спускатися цією стороною. Знайшов громовідвід з п'ятого поверху. Знизу, зрозуміло, все горіло, вибухали машини. Наче у бойовику побував", — пригадав киянин.

Він зазначив, що дивується своєму везінню та вважає цей випадок другим шансом.

"Я, мабуть, на все життя це запам'ятаю. Я розумію, що якщо я вижив — це я маю щось важливе в цьому житті зробити, Бог мене для чогось лишив все-таки в цьому житті", — сказав Валерій.

Удар по Києву 23 червня: деталі

Під час атаки на Київ та область у ніч на 23 червня росіяни пошкодили житлові будинки, спортивну та медичну інфраструктуру. У Шевченківському районі столиці було зруйновано цілий під'їзд житлової п'ятиповерхівки. Також постраждали Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони та повідомлялося про одного загиблого й вісьмох поранених у Білій Церкві.

В Національній поліції України о 8:52 повідомили, що з-під завалів будинку в Шевченківському районі дістали тіла чоловіка і дружини. В ДСНС повідомляли, що кількість загиблих у столиці зросла до 6 осіб. До ліквідації наслідків залучені понад 400 рятувальників. За словами міського голови Віталія Кличка, ударною хвилею було також пошкоджено квартири 25-поверхівки навпроти — з неї врятували 10 осіб, зокрема дитину та вагітну жінку.