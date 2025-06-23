Нічний обстріл Києва: з-під завалів дістали тіла чоловіка і дружини, — поліція (фото)

Внаслідок атаки по Києву був зруйнований під’їзд житлової п’ятиповерхівки. Кількість загиблих у Шевченківському районі зросла до шести осіб.

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"Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають на 2 локаціях. Залучені понад 400 рятувальників та 100 одиниць техніки", — зазначили у ДСНС 23 червня.

У Шевченківському районі зруйнований цілий під'їзд Фото: ДСНС

Мер столиці Віталій Кличко підтвердив збільшення кількості жертв у Шевченківському районі, додавши, що пошуково-рятувальна операція триває. У Національній поліції уточнили, що з-під завалів зруйнованого під’їзду рятувальники дістали тіла чоловіка і дружини.

Наслідки удару в цьому районі Кличко описав як "жахливу картину". Великі пошкодження отримав п’ятиповерховий будинок. Окрім того, вибуховою хвилею також були пошкоджені квартири 25-поверхівки навпроти. З неї врятували 10 осіб, зокрема дитину та вагітну жінку. Кількість постраждалих налічує 22 людини, 12 з них госпіталізовані.

Фото наслідків нічної атаки ЗС РФ у столиці Фото: Національна поліція Фото наслідків нічної атаки ЗС РФ у столиці Фото: Національна поліція

У Шевченківському районі Києва розгорнули два штаби для допомоги постраждалим мешканцям — у бібліотеці №122 та школі №97.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв про наслідки масованого обстрілу у Шевченківському, Подільському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах. Також відомо про одну загиблу людину у Білій Церкві на Київщині, де постраждала житлова й медична інфраструктура.

Вночі на 23 червня Київ атакували "Шахеди", у місті було чутно роботу ППО. У КМВА інформували про займання даху нежитлової будівлі в Солом’янському районі внаслідок падіння уламків.