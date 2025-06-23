Ночной обстрел Киева: из-под завалов достали тела мужа и жены, — полиция (фото)

В результате атаки по Киеву был разрушен подъезд жилой пятиэтажки. Количество погибших в Шевченковском районе возросло до шести человек.

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"Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются на 2 локациях. Привлечены более 400 спасателей и 100 единиц техники", — отметили в ГСЧС 23 июня.

В Шевченковском районе разрушен целый подъезд Фото: ГСЧС

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил увеличение количества жертв в Шевченковском районе, добавив, что поисково-спасательная операция продолжается. В Национальной полиции уточнили, что из-под завалов разрушенного подъезда спасатели достали тела мужа и жены.

Последствия удара в этом районе Кличко описал как "ужасную картину". Большие повреждения получил пятиэтажный дом. Кроме того, взрывной волной также были повреждены квартиры 25-этажки напротив. Из нее спасли 10 человек, в том числе ребенка и беременную женщину. Количество пострадавших насчитывает 22 человека, 12 из них госпитализированы.

Фото последствий ночной атаки ВС РФ в столице Фото: Национальная полиция Фото последствий ночной атаки ВС РФ в столице Фото: Национальная полиция

В Шевченковском районе Киева развернули два штаба для помощи пострадавшим жителям — в библиотеке №122 и школе №97.

Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал о последствиях массированного обстрела в Шевченковском, Подольском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Дарницком районах. Также известно об одном погибшем человеке в Белой Церкви Киевской области, где пострадала жилая и медицинская инфраструктура.

Ночью на 23 июня Киев атаковали "Шахеды", в городе была слышна работа ПВО. В КГГА информировали о возгорании крыши нежилого здания в Соломенском районе в результате падения обломков.