Ночной обстрел Киева: из-под завалов достали тела мужа и жены, — полиция (фото)
В результате атаки по Киеву был разрушен подъезд жилой пятиэтажки. Количество погибших в Шевченковском районе возросло до шести человек.
"Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются на 2 локациях. Привлечены более 400 спасателей и 100 единиц техники", — отметили в ГСЧС 23 июня.
Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил увеличение количества жертв в Шевченковском районе, добавив, что поисково-спасательная операция продолжается. В Национальной полиции уточнили, что из-под завалов разрушенного подъезда спасатели достали тела мужа и жены.
Последствия удара в этом районе Кличко описал как "ужасную картину". Большие повреждения получил пятиэтажный дом. Кроме того, взрывной волной также были повреждены квартиры 25-этажки напротив. Из нее спасли 10 человек, в том числе ребенка и беременную женщину. Количество пострадавших насчитывает 22 человека, 12 из них госпитализированы.
В Шевченковском районе Киева развернули два штаба для помощи пострадавшим жителям — в библиотеке №122 и школе №97.
Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал о последствиях массированного обстрела в Шевченковском, Подольском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Дарницком районах. Также известно об одном погибшем человеке в Белой Церкви Киевской области, где пострадала жилая и медицинская инфраструктура.
Ночью на 23 июня Киев атаковали "Шахеды", в городе была слышна работа ПВО. В КГГА информировали о возгорании крыши нежилого здания в Соломенском районе в результате падения обломков.