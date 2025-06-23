Атака на Киев и область: известно о шести погибших, разрушен подъезд многоэтажки

ВС РФ ударили по Киеву и области "шахедами" и баллистикой 23 июня. По состоянию на сейчас известно о 6 погибших и 27 раненых.

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Россия осуществила массированный обстрел ракетами и дронами по Киеву и области. Произошла атака по жилым районам, больницам, спортивной инфраструктуре, сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Киев. От обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы. Самые тяжелые последствия — в Шевченковском. Разрушен целый подъезд жилой многоэтажки", — говорится в сообщении.

Разбор завалов продолжается, под руинами еще могут быть люди.

В частности, пострадала жилая и медицинская инфраструктура Белой Церкви Киевской области. Погиб один человек, восемь ранены. Во время ликвидации последствий обстрела двое спасателей получили травмы.

Как отметил городской голова Киева Виталий Кличко, известно о пяти погибших в Шевченковском районе города.

"Всего в городе 19 пострадавших. 8 из них находятся в стационарах городских больниц. В поврежденном доме работают спасатели, дежурят медики", — сообщил мэр.

Напомним, в результате атаки на Киев 23 июня поврежден 2-этажный жилой дом в Дарницком районе. В частности, в Соломенском районе поврежден бизнес-центр и учебное заведение.

В ночь на 21 июня в Кременчуге прозвучало около 50 взрывов, поскольку россияне массированно ударили по городу БпЛА и крылатыми ракетами.