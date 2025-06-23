Атака на Київ та область: відомо про шість загиблих, зруйнований під'їзд багатоповерхівки

ЗС РФ вдарили по Києву та області "шахедами" і балістикою 23 червня. Станом на зараз відомо про 6 загиблих та 27 поранених.

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Росія здійснила масований обстріл ракетами та дронами по Києву та області. Відбулася атака по житлових районах, лікарнях, спортивній інфраструктурі, повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Київ. Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони. Найтяжчі наслідки — в Шевченківському. Зруйновано цілий підʼїзд житлової багатоповерхівки", — йдеться у повідомленні.

Розбір завалів триває, під руїнами ще можуть бути люди.

Зокрема, постраждала житлова та медична інфраструктура Білої Церкви Київської області. Загинула одна людина, вісім поранено. Під час ліквідації наслідків обстрілу двоє рятувальників отримали травми.

Як зазначив міський голова Києва Віталій Кличко, відомо про п'ять загиблих в Шевченківському районі міста.

"Всього в місті 19 потерпілих. 8 з них перебувають у стаціонарах міських лікарень. У пошкодженому будинку працюють рятувальники, чергують медики", — повідомив мер.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Київ 23 червня пошкоджено 2-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі. Зокрема, у Соломʼянському районі пошкоджений бізнес-центр та навчальний заклад.

У ніч на 21 червня у Кременчуці пролунало близько 50 вибухів, оскільки росіяни масовано вдарили по місту БпЛА і крилатими ракетами.