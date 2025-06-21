В Кременчуге прогремело около 50 взрывов: россияне массированно ударили по городу БпЛА и крылатыми ракетами

Россияне массированно атаковали Кременчуг в Полтавской области беспилотниками: в течение нескольких часов по городу били вражеские дроны, которые группами заходили с разных направлений. Также ВС РФ атаковали Кременчуг крылатыми ракетами.

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Российские дроны двигались через Полтавскую область западным и юго-западным курсами. Целью вражеского обстрела стал Кременчуг, а также окрестности города, где также прогремели взрывы, как сообщил корреспондент Фокуса.

После полуночи Воздушные силы Украины предупредили о движении ударных беспилотников в ряде областей, в частности на Полтавщине. Несколько вражеских БпЛА двигались в частности на Кременчуг.

Скриншот | предупреждения ВС о движении БпЛА

Первые взрывы в Кременчуге были слышны около 00:30 часов, сообщил корреспондент Фокуса. Перед этим мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предупредил о движении примерно 18 ударных беспилотников в направлении города.

В последующие минуты атака по Кременчугу продолжилась — "Николаевский Ванек" предупредил о по меньшей мере 17 дронов, летевших на город с разных направлений.

Скриншот | предупреждения о движении БпЛА

Корреспондент Фокуса сообщил около 01:00 часов, что в Кременчуге продолжают раздаваться взрывы на фоне массированной атаки.

Ближе к 02:00 часов стало известно, что в Кременчуге прозвучало всего около 40 взрывов.

Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флеш) в своем Telegram-канале сообщил, что вероятной целью массированной атаки россиян по Кременчугу может быть местный НПЗ. Он отметил, что обстрел этого объекта происходит не впервые.

Скриншот | сообщения об обстреле Кременчуга

Около 02:40 часов мониторинговые каналы предупредили также о фиксации крылатых ракет в воздушном пространстве Украины. Крылатые ракеты двигались с южного направления и держали курс на Полтавскую область.

Целью ракетной атаки также стал Кременчуг: там прогремели 4 взрыва, сообщил корреспондент Фокуса.

Последствия массированного комбинированного обстрела Кременчуга на момент публикации устанавливаются.

Отметим, что россияне не впервые массированно атаковали Кременчуг дронами. В ночь 15 июня для удара по городу ВС РФ применили также аэробаллистические ракеты и крылатые ракеты.

Напомним, ночью 20 июня россияне атаковали Харьков БпЛА: в городе под ударом в частности оказался район жилой застройки, поднялся пожар.