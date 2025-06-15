"Кинжалы" и аэробаллистика: ВС РФ ударили по Кременчугу более 30 раз, детали (фото)

В ночь на 15 июня российские оккупационные войска атаковали украинские города крылатыми ракетами, а в небо ВС РФ поднимали носителя "Кинжалов" — истребитель МиГ-31К.

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По меньшей мере три десятка взрывов в течение ночи прогремело в Кременчуге Полтавской области, сообщил корреспондент Фокуса.

Первые взрывы в городе прогремели около 23:00, когда Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении "шахедов" в северных, восточных и центральных областях Украины.

Повторные взрывы прогремели в городе уже через полчаса и продолжили раздаваться после полуночи.

В то же время корреспондент Фокуса сообщал о том, что в городе кое-где начались проблемы с электроэнергией. Однако ближе к двум часам ночи взрывы в Кременчуге начали стихать.

Новая волна ударов началась после 2:10, когда воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.

"Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — сообщили в ВС ВСУ.

Во время воздушной угрозы взрывы раздавались уже не только в Кременчуге, но и в Полтаве.

"Ракеты западнее Кривого Рога, курсом на Кременчуг", — отмечали в ВС ВСУ. А мониторинговые телеграмм-каналы утверждали, что Кременчуг находится под комбинированной атакой крылатых и аэробаллистических ракет.

Этой же ночью звуки взрывов слышали и в других украинских городах, в частности в Киеве, однако столичные власти сразу отчитывались, что это работа ПВО.

После того, как по всей территории Украины начали отбои воздушных тревог, в сети появились фото из Кременчуга, на которых видно пожары в городе.

Кременчуг после российского обстрела Фото: Телеграм

Кременчуг после атаки РФ после атаки РФ Фото: Телеграм

На момент публикации материала информации о разрушениях и пострадавших в результате российской комбинированной атаки по Украине не было.

Напомним, в ночь на 14 июня ВС РФ атаковали Запорожье и нанесли по меньшей мере пять ударов по городу.

Фокус также писал о том, что россияне атаковали Киев новым реактивным дроном "Герань-3".