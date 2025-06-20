В Харькове прогремели взрывы: российские дроны ударили в районе жилой застройки, поднялся пожар

Ночью 19 июня российские дроны атаковали Харьков: в городе прогремела серия взрывов, власти сообщают об ударе по жилой застройке и около пяти "прилетов" в результате обстрела. Также из-за российской атаки в Харькове поднялся пожар.

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Под ударом в Харькове оказался в частности Шевченковский район города, а также, предварительно, Киевский, как сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов.

Около 23:00 часов Воздушные силы Украины предупредили о движении ударных беспилотников на востоке в направлении Харькова. Через несколько минут в Telegram-канале ПС снова сообщили о движении дронов на севере области, которые также двигались в направлении Харькова.

Вскоре в Харькове прогремела серия взрывов.

Около 23:30 часов Олег Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, россияне атаковали дронами Шевченковский и Киевский районы города.

Скриншот | сообщение главы ОВА

По информации городского головы Игоря Терехова, один из "прилетов" в Харькове случился вблизи многоэтажных жилых домов в Шевченковском районе. В городе поднялся пожар.

Вскоре Игорь Терехов уточнил, что в Харькове есть несколько "прилетов": один из них случился по крыше незаселенной новостройки. Еще один "прилет" произошел по двору многоэтажного дома, из-за чего в здании выбиты стекла. Также в результате атаки на месте повреждены автомобили.

Олег Синегубов отметил, что на месте одного из "прилетов" в Шевченковском районе города бушует пожар, ГСЧС работает над ликвидацией последствий российской атаки. Всего, по предварительной информации, в Харькове зафиксировано пять "прилетов".

Информации о пострадавших в результате атаки на момент публикации не поступало.

Напомним, 17 июня в МВД рассказали, что российская ракета в Киеве прошла до подвала жилого дома.

19 июня украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флеш) призвал готовиться к масштабным атакам "Шахедами".