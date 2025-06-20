У Харкові пролунали вибухи: російські дрони вдарили в районі житлової забудови, здійнялася пожежа

Уночі 19 червня російські дрони атакували Харків: у місті прогриміла серія вибухів, влада повідомляє про удар по житловій забудові та близько п'яти "прильотів" внаслідок обстрілу. Також через російську атаку у Харкові здійнялася пожежа.

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Під ударом у Харкові опинився зокрема Шевченківський район міста, а також, попередньо, Київський, як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Близько 23:00 години Повітряні сили України попередили про рух ударних безпілотників на сході у напрямку Харкова. Через кілька хвилин у Telegram-каналі ПС знову повідомили про рух дронів на півночі області, які також рухалися у напрямку Харкова.

Незабаром у Харкові прогриміла серія вибухів.

Близько 23:30 години Олег Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, росіяни атакували дронами Шевченківський та Київський райони міста.

Скріншот | допис голови ОВА

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, один із "прильотів" у Харкові трапився поблизу багатоповерхових житлових будинків у Шевченківському районі. У місті здійнялася пожежа.

Невдовзі Ігор Терехов уточнив, що у Харкові є кілька "прильотів": один із них трапився по даху незаселеної новобудови. Ще один "приліт" відбувся по подвір'ї багатоповерхового будинку, через що у будівлі вибиті шибки. Також внаслідок атаки на місці пошкоджені автомобілі.

Олег Синєгубов зазначив, що на місці одного з "прильотів" у Шевченківському районі міста вирує пожежа, ДСНС працює над ліквідацією наслідків російської атаки. Всього, за попередньою інформацію, у Харкові зафіксовано п'ять "прильотів".

Інформації про постраждалих внаслідок атаки на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, 17 червня у МВС розповіли, що російська ракета у Києві пройшла аж до підвалу житлового будинку.

19 червня український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) закликав готуватися до масштабних атак "Шахедами".