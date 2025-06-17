"Ракета прошла аж до подвала": в МВД раскрыли детали удара по многоэтажке в Киеве

Ночью на 17 июня ВС РФ атаковали столицу, взрывы гремели в разных районах. В Соломенском районе в результате попадания ракеты разрушен жилой дом, пожилые люди оказались под завалами.

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Девятиэтажка, по которой ударила ракета, "сложилась" до уровня полутора-двух этажей. Новыми деталями с места событий поделился министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телеканала "Киев".

"Ракета прошла через все этажи вплоть до подвала. Поэтому большие конструкции, которые мы сейчас будем поднимать для того, чтобы уже точно сказать, сколько людей находится под завалами", — рассказал он.

Министр сообщил, что все квартиры дома обходили уже дважды, чтобы установить, есть ли среди жителей раненые. Нескольких человек удалось спасти.

"Это пожилые люди, которых завалило соответственно обломками. Мы их достали из-под этих завалов", — уточнил Клименко.

Он добавил, что на месте удара работают спасательные собаки и специальная техника. Спасатели слушают, есть ли какие-то звуки, чтобы вовремя прийти на помощь.

Фото разрушенного дома в Соломенском районе Фото: Getty Images

Мэр Виталий Кличко также с места событий сообщил, что было разрушено более 40 квартир.

"Надеемся, что под завалами погибших нет, но исключать этого не можем", — отметил он.

Городской голова призвал жителей пострадавших районов обращаться в специальные штабы за помощью.

Ночная атака на Киев: количество пострадавших и запущенных ракет

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в целом в результате обстрела столицы больше всего жилья и имущества мирных жителей было уничтожено в Соломенском и Дарницком районах.

Во время ночной атаки по Киеву и окрестностям Россия применила:

175 дронов;

более 14 крылатых ракет;

по меньшей мере две баллистические ракеты.

"Характер повреждений — прямой наводкой на жилую застройку. Ракетами — от верхних этажей до подвального помещения", — подчеркнул Ткаченко.

Клименко сообщил в соцсетях, что из разрушенной ракетой многоэтажки деблокировали еще одного человека. Есть информация о по меньшей мере 5 пропавших без вести жильцах дома, которые не выходят на связь с родными. Поисково-спасательные работы на месте удара продолжаются.

"Спасатели будут разбирать завалы, пока не убедимся, что все люди в безопасности и получают необходимую помощь", — заверил министр.

Всего в результате ночной атаки в Киеве погибли 14 человек, еще 60 человек получили ранения.

В КГГА уточнили, что точно известно о 99 пострадавших в столице, 59 из них были госпитализированы. Проверяется информация о том, что количество пострадавших возросло до 104 человек. На месте уничтоженного подъезда в Соломенском районе продолжается разбор завалов.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко сообщал, что во время ночной атаки погиб гражданин США. Под ударом в целом оказались по меньшей мере 12 локаций, также пострадала и Киевская область.

Глава "Укрзализниці" Александр Перцовский сообщил о повреждении грузовых вагонов с зерном. Он заверил, что на график движения поездов это не повлияет, ведь железнодорожники оперативно все починят.