В Киеве уже 14 погибших в результате комбинированной атаки, среди них — гражданин США (видео)

Ночью 17 июня россияне массированно атаковали Киев "Шахедами" и ракетами различных типов. В результате ударов известно о 14 погибших.

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Работа по поиску людей под завалами в Киеве продолжается, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, по состоянию на 7 утра, известно о 14 людях, погибших в результате российской атаки по Киеву. Информация будет уточняться.

Как отметил городской голова Киева Виталий Кличко, в результате массированной атаки врага в столице пострадали более 40 человек. Более 30 из них госпитализировали. Один человек, гражданин США, умер во время атаки.

В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома. Там сейчас работают спасатели, разбирают завалы. Экстренные службы продолжают работать на местах и в нескольких других районах столицы.

Атака на Киев 17 июня

Во время ночной атаки на Киев пострадали по меньшей мере 12 локаций в ряде районов столицы, в частности Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском. Также во время ночной атаки пострадала Киевская область. В областной военной администрации сообщили о повреждении, в частности, жилых домов в результате обстрела.

Напомним, под утро 17 июня россияне также массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками: мониторинговые каналы фиксировали движение по меньшей мере 18 дронов. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура — в городе поднялись пожары, власти сообщили о разрушениях и пострадавших.