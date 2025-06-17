Одессу массированно атаковали российские дроны: поднялись пожары, пострадали жилые дома и образовательные учреждения

Под утро 17 июня россияне массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками: мониторинговые каналы фиксировали движение не менее 18 дронов. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура — в городе поднялись пожары, власти сообщили о разрушениях и пострадавших.

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В Одессе россияне атаковали в частности жилые дома и учебные заведения. Фокус собрал информацию о последствиях российской атаки по городу.

Около 04:30 Воздушные силы Украины предупредили о движении ударных беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одессы.

Скриншот | предупреждения ВС о движении БпЛА на Одессу

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" предупредил, что в направлении города движутся по меньшей мере 18 ударных беспилотников.

Скриншот | атака БпЛА по Одессе

Городской голова Геннадий Труханов в своем Telegram-канале призвал жителей Одессы находиться в укрытиях и предупредил об опасности для Аркадии, Киевского и центрального районов города.

Местное медиа "Думская" сообщило о пожаре, который поднялся в городе в результате обстрела.

Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер вскоре информировал о первых последствиях российской атаки. По его данным, под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

"Несмотря на активную работу наших бойцов ПВО, в городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и т.д.", — отметил чиновник.

Также, по информации ОВА, в Одессе есть пострадавшие в результате обстрела. Однако по состоянию на 05:50 об их количестве не сообщалось.

Другие последствия массированного удара по Одессе 17 июня устанавливаются. Городской голова также сообщил о работе разведывательного дрона в небе вблизи города и призвал жителей внимательно относиться к сигналам об опасности.

Напомним, ночью 17 июня ВС РФ массированно атаковали Киев "Шахедами", в результате чего в городе возникли перебои с электроснабжением.

Под утро 17 июня Фокус сообщал о последствиях массированной комбинированной атаки по столице: в городе зафиксированы разрушения жилых домов, пострадали по меньшей мере 12 локаций.