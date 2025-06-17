ВС РФ массированно атаковали Киев "Шахедами": в городе поднялись пожары, есть перебои с электричеством (фото)

Ночью 17 июня россияне массированно ударили по украинской столице ударными дронами типа "Шахед": в 6 районах города зафиксированы последствия атаки, власти сообщают о по меньшей мере 11 пострадавших. В нескольких районах Киева возникли перебои с электроснабжением в результате обстрела.

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В Дарницком, Днепровском, Святошинском, Оболонском, Соломенском и Оболонском районах столицы есть последствия массированного удара России: киевляне вызвали медиков, есть разрушения в жилом доме и пожары в складских помещениях. Фокус собрал информацию о российском обстреле.

Около полуночи корреспондент Фокуса сообщил о звуках взрывов в столице: в Киеве работали силы противовоздушной обороны по российским дронам.

Городской голова Виталий Кличко вскоре информировал, что в Соломенский район столицы состоялся вызов медиков в результате атаки.

Вскоре мэр уточнил, что в результате российской атаки в Соломенском районе столицы есть разрушения на верхних этажах жилого дома. В КГВА добавили, что известно по меньшей мере о 5 пострадавших.

В Соломенском районе в результате атаки поднялся пожар в нежилом здании.

Также в местных пабликах и в КГВА сообщили, что в столице возникли перебои с электроснабжением в результате российского обстрела.

Местные СМИ сообщили о последствиях атаки в студенческом общежитии НАУ: там взрывной волной выбило все окна. Однако официально власти пока не подтверждали эту информацию.

Реальный Киев | последствия атаки по Киеву

Около 01:40 городской голова Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших в столице возросло до по меньшей мере 11. Все пострадавшие — в Соломенском районе.

По состоянию на 01:44 российская атака по столице продолжается: мониторинговые каналы фиксируют движение новых ударных БпЛА в направлении Киева.

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Напомним, 16 июня журналист издания "Телеграф" рассказал, что киевлян выгоняют из укрытий во время воздушной тревоги.

Также 16 июня военный корреспондент Богдан Мирошников рассказал Фокусу, как россияне меняют тактику обстрелов Украины.