По 500 "шахедов" за ночь не будет: как РФ меняет тактику обстрелов Украины

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Пугали, что враг "может применять 500/1000 (нужную цифру подставить) "шахедов" ежедневно".

По факту что видим? После определенного периода увеличения интенсивности потом тенденция на существенный спад пошла. А следующие дни, похоже, снова будет на рост.

У врага в запасе "шахедов" достаточно. Потому что когда 3 месяца ежедневно (!) накапливалось дополнительно 80–100 БПЛА, то конечно, что был сформирован большой запас.

Сейчас оккупанты несколько изменили тактику. Бывают периоды относительного "затишья" (до 70–80 БПЛА за сутки), которые чередуются с высокой активностью (200+).

Если оккупант производит ~170 "шахедов" в сутки, то когда у них иссякнет запас, то о каких "500/1000 БПЛА за сутки" идет речь?

Но чувствую, что накопленный запас они полностью исчерпывать не будут. Хотя очевидно, что теперь возможностей у врага станет больше.

Поэтому дни у нас будут делиться на "слабошахедные" и "сильношахедные". Иногда к ним будут добавляться баллистические (+аэробаллистические) и крылатые ракеты.

Других вариантов уже не существует.

Запускать по 500/1000 "шахедов" ежедневно (именно ежедневно, без перерывов, в течение долгого времени) враг не может и вряд ли сможет в кратко-/среднесрочной перспективе.

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