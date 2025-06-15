Охотники за "шахедами": что могут британские ЗРК малой дальности RapidRanger, которые получит Украина

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По сообщению премьер-министра Украины Д.Шмыгаля, вскоре британские ЗРК малой дальности RapidRanger (с ракетами LMM — Lightweight Multirole Missile) поступят в Украину на сумму в 1.7 млрд фунтов (это где-то примерно около 2 млрд евро)... Более того, британцы готовы помочь локализовать производство ракет к нему — LMM, у нас, в Украине.

Легкий, монтируется на любой транспортной платформе (весит где-то до полутонны). Высокоэффективен в сумерках, при плохой погоде, не использует радиолокационное излучение (что очень важно, поскольку российские самолеты и вертолеты почти все имеют датчики рл-обнаружения), не чувствителен к тепловым ловушкам.

Кроме него, в ВСУ уже используется похожий ЗРК малой дальности типа Stormer HVM (с ракетой Martlet, это та самая LMM, которую также используют и с ПЗРК). Их, правда, на данный момент в ВСУ, к сожалению, не очень много...

Оба британские мобильные ЗРК в системе своего наведения используют принцип так называемой "лазерной тропы" (то есть, имеют автоматизированную систему оптико-электронного наведения). Эффективны на расстояниях 7-8 км, и высотах 5-7 000 метров (цели типа крылатой ракеты гарантированно обнаруживаются на расстояниях до 15-18 км, "шахед" — где-то за 8-10 км).

По сути, это "рабочая лошадка" военной ПВО ближнего радиуса действия (некий отдаленный и приблизительный аналог советского ЗРК "Стрела-10\10М").

Похожий на RapidRager ЗРК Stormer HVM Фото: Pinterest

По сути, это означает — не только существенное расширение возможностей отечественной военной ПВО (ведь сумма в 1.7 млрд фунтов, очевидно, не малая... соответственно, количество этих ЗРК, и ракет к ним, которые поступят в войска, будет также значительным), но и возможностей всей системы ПВО Украины отражать налеты ударных и разведывательных БПЛА противника в глубине своей территории (читай БПЛА типа "шахед\герань", "орлан-10" и т.д.).

Самое интересное, что наиболее "любимая" цель этих ЗРК — именно БПЛА (особенно оперативно-тактического уровня, как ударные, так и разведывательные), а также вертолеты, в первую очередь — огневой поддержки. Например, благодаря высоте своего эффективного действия, британские мобильные ЗРК и ПЗРК с ракетами LMM уже на практике доказали свою эффективность в ходе борьбы с оперативно-тактическими разведывательными БПЛА противника типа "Орлан-10" и ударными БПЛА типа "Герань".

В комплексе с автоматизированными пушечными системами ПВО типа "Гепард", МВГ (мобильными огневыми группами) и рядом других средств, это средство может стать достаточно эффективным "ответом" на масштабирование противником количества ударных БПЛА в его воздушных ударах по территории Украины.

Тем более, что на это намекают по крайней мере 2 фактора — очевидно, неслабая закупочная сумма, выделенная Великобританией именно на эти ЗРК, и также — резкое наращивание ею производства ракет LMM непосредственно у себя, в Белфасте, начиная уже с лета 2024-го года, хотя начало массовой поставки этих ракет в британские войска запланировано где-то на рубеже 2026-2027-го годов.

В общем, ходят упорные сплетни, что Украина в рамках этого решения может получить от Великобритании до 4.5 тыс. ракет типа LMM (Martlet), как к уже поставленным ей ПЗРК и ЗРК, так и к тем, которые поступят впоследствии.

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