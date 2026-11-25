Скрытая угроза — почему Зеленскому стоило бы промолчать об украинском ударе в Ливии
Во время войны всегда лучше промолчать, чем делать громкие хвалебные заявления — так отреагировал военный аналитик Константин Машовец на заявление президента Зеленского об украинском ударе по российскому кораблю в Ливии. Это хорошо только для одного — для собственного пиара…
Вчера один из зарубежных журналистов, спрашивая меня о событиях в Средиземном море, начал свой вопрос вполне обоснованной ссылкой: "Ваш президент сегодня признал причастность Украины к нападению на российские корабли в районе Бенгази…".
Еще раз повторю свою точку зрения, которую я уже неоднократно высказывал по этому поводу.
Отечественному высшему военно-политическому руководству стоит научиться… "МОЛЧАТЬ"… В качестве варианта можно попробовать ЗАГАДОЧНО молчать. Совершенно не обязательно ПО КАЖДОМУ поводу во время войны, которые случаются почти РЕГУЛЯРНО, открывать рот.
ОСОБЕННО, если задуматься о ДОЛГОСРОЧНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ публично озвученных тобой "благодарностей всем причастным".
Если хочешь искренне поблагодарить "всех причастных" за хорошо и удачно выполненную на благо Родины работу — сделай это НЕПУБЛИЧНО.
Сегодня тебя пускают в какую-то страну, но завтра из-за всех этих публичных "хвастовств" — перестанут. Сегодня противник "ломает голову" над реальным состоянием твоих возможностей, но уже завтра, благодаря несвоевременным и неосторожным публичным заявлениям, начинает активное противодействие. Сегодня с тобой делятся информацией, завтра из-за "громкого резонанса" — уже перестают. И так далее…Важно
Тот "Меркурий" утонул — ну и ладно, что утонул. Черт его знает, от чего он там утонул. Может, какие-то ливийские контрабандисты возмутились "недобросовестной конкуренцией" со стороны российского ВМФ.
Повторюсь: НА ВОЙНЕ принцип "ЭТО НЕ МЫ" лучше, чем принцип "ЭТО МЫ ВЕЗДЕ".
А еще лучше — вообще промолчать. По нескольким причинам:
- это "расхолаживает" врага, а также создает условия для того, чтобы он НЕДООЦЕНИЛ твои реальные возможности;
- это НЕ отпугивает твоих осторожных союзников и друзей, которые предпочли бы скрыть масштабы своей помощи тебе по разным причинам;
- это дает тебе возможность наносить ущерб врагу ВНЕЗАПНО в самых неожиданных и наиболее уязвимых для него местах.
И этот перечень причин, по которым на войне "молчание — золото", в том числе в отношении собственных успехов, довольно длинный. У него есть только один недостаток — ЭТО КРАЙНЕ ПЛОХО СКАЗЫВАЕТСЯ НА СОБСТВЕННОМ ПИАРЕ…
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