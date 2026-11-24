Ливия считает инцидент с российским корветом, затонувшим после атаки украинских дронов, актом объявления войны и жалуется на материальные потери.

24 ноября вице-председатель Президентского совета Ливии Муса Аль-Кони отреагировал на удар по корвету "Меркурий" РФ, который затонул после попадания морских дронов Украины 22 ноября. Издание News Ajel привело основные тезисы чиновника, который заявил, что президента Украины Владимира Зеленского следует внести в список террористов из-за атаки на мирные суда, находившиеся недалеко от военной базы и порта Бенгази на востоке Ливии. Кроме того, Муса Аль-Кони хочет обратиться в ООН и считает действия Украины "объявлением войны".

Реакция ливийского высокопоставленного чиновника последовала после нападения на российский корабль, в результате которого 10 человек получили ранения, а также на грузовое судно под мальтийским флагом. По словам Аль-Кони, город Бенгази подвергся "вопиющей террористической военной агрессии, направленной против морского порта и его жизненно важных объектов". Кроме того, якобы пострадало гражданское население.

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"Нападение является прямым нарушением национального суверенитета, а также безопасности и стабильности ливийского государства. Украинская сторона несёт полную ответственность за эти террористические акты, о которых заявил и которыми хвастался президент Украины Владимир Зеленский", — привели СМИ слова чиновника.

Муса Аль-Кони заявил, что нападение на российский корабль в порту Бенгази "равносильно объявлению войны ливийскому государству", и пригрозил, что Ливия будет реагировать на такие действия. Первые шаги в ответ на инцидент — это дипломатия и обращение в Совбез ООН и к другим организациям, которые могут привлечь виновных к ответственности.

Муса Аль-Кони — ливийский политик, член Президентского совета, представляющий южный район Ливии Феззану. Во времена ливийского лидера Муаммара Каддафи он работал послом в Мали и поддерживал контакты с туарегами, которых пытался завербовать для поддержки Каддафи. На странице чиновника в социальной сети X есть скриншот документа, в котором изложено отношение Ливии к поступку Украины.

Удар по кораблю РФ — реакция Ливии на попадание в корвет "Меркурий" РФ Фото: Скриншот

Удар по кораблю РФ — какова реакция МИД Украины

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий ответил на обвинения представителя Ливии после удара по кораблю РФ рядом с портом Бенгази. В комментарии журналистам Тихий заявил, что Украина имеет право на самооборону, и это соответствует ст. 51 Устава ООН. В рамках этого права допустимо наносить удары по военным целям противника, где бы они ни находились. С учетом этого военный корабль РФ, а также судно, перевозившее российское оружие и боеприпасы, являются законной целью для украинских атак.

"Это российские военные корабли, а также грузовые суда, перевозящие военную технику и ресурсы, и танкеры теневого флота, обеспечивающие военную машину России. Украина никого не "втягивает" и никуда не "переносит" войну", — привело издание "Украинская правда" слова Тихого.

Пресс-секретарь МИД также подчеркнул, что ответные удары не ограничиваются территорией противника или зоной боевых действий. Тихий посоветовал Ливии обратиться с претензиями к РФ, поскольку именно россияне используют ливийские порты для своих военных махинаций.

Подробности нападения на "Меркурий" 22 ноября

Отметим, что Фокус писал об ударе по кораблю РФ в Ливии, который произошел утром 22 ноября. В сети появились видео с кадрами пожара у ливийских берегов. Впоследствии стало известно, что загорелся и получил серьезные повреждения корвет "Меркурий" РФ, а также сухогруз, перевозивший российский груз. 23 ноября Зеленский сообщил, что это Украина нанесла удар по российским целям: было задействовано семь морских дронов.

Напоминаем, что в 2025 году произошло ещё одно нападение на российский корабль в Средиземном море: речь шла о танкере QENDIL, на борту которого, возможно, находился сотрудник ГРУ Андрей Аверьянов.