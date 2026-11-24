Лівія вважає інцидент з російським корветом, який потонув після атаки дронів України, актом оголошенням війни та скаржиться на матеріальні втрати.

24 листопада віцеголова Президентської ради Лівії Муса Аль-Коні відреагував на удар по корвету "Меркурій" РФ, який потонув після влучання морських дронів України 22 листопада. Медіа News Ajel навело основні тези посадовця, який заявив, що президента України Володимира Зеленського слід внести у список терористів через атаку на мирні судна, які перебувала неподалік від військової бази та порту Бенгазі на сході Лівії. Крім того, Муса Аль-Коні хоче звернутись в ООН та вважає дії України "оголошенням війни".

Реакція лівійського топпосадовця з'явилась після атаки на російський корабель, внаслідок якої отримали поранення 10 людей, та на вантажне судно, яке йшло під мальтійським прапором. Зі слів Аль-Коні, місто Бенгазі зазнало "кричущої терористичної військової агресії, спрямованої проти морського порту та його життєво важливих об'єктів". Крім того, начебто постраждало цивільне населення.

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"Напад є прямим порушенням національного суверенітету та безпеки й стабільності лівійської держави. Українська сторона несе повну відповідальність за ці терористичні акти, про які заявив і якими вихвалявся президент України Володимир Зеленський", — навело медіа слова посадовця.

Муса Аль-Коні заявив, що атака по російському кораблю у порту Бенгазі є "рівнозначною оголошенню війни лівійській державі" та пригрозив, що Лівія буде відповідати на такі дії. Перші кроки у відповідь на інцидент — це дипломатія та звернення до Радбезу ООН та до інших організацій, які можуть притягнути винних до відповідальності.

Муса Аль-Коні — лівійський політик, член Президентської ради, який представляє південний район Лівії Феззану. За часів глави Лівії Муаммара Каддафі працював послом в Малі та контактував з туарегами, яких намагався завербувати на підтримку Каддафі. На сторінці посадовця у соцмережі X є скрин документа, у якому викладено ставлення Лівії до вчинку України.

Удар по кораблю РФ — реакція Лівії на влучання по корвету Меркурій РФ Фото: Скриншот

Удар по кораблю РФ — яка реакція МЗС України

Речник МЗС України Георгій Тихий відповів на обвинувачення представника Лівії після удар по кораблю РФ поруч з портом Бенгазі. У коментарі журналістам Тихий заявив, що Україна має право оборонятись і це відповідає ст. 51 статуту ООН. У рамках цього права допустимо бути по військових цілях противника, де б вони не були. З огляду на це військовий корабель РФ і також судно, яке перевозило російську зброю та боєприпаси, є законною ціллю для українських атак.

"Це російські військові кораблі, а також вантажні судна, які перевозять військову техніку та ресурси, і танкери тіньового флоту, які забезпечують воєнну машину Росії. Україна нікого не "втягує" та нікуди не "переносить" війну", — навело медіа "Українська правда" слова Тихого.

Речник МЗС також наголосив, що удари у відповідь не обмежують територією противника чи зоною бойових дій. Тихий порадив Лівії звернутись з претензіями до РФ, оскільки саме росіяни використовують лівійські порти для своїх військових оборудок.

Деталі атаки на "Меркурій" 22 листопада

Зазначимо, Фокус писав про удар по кораблю РФ у Лівії, яка сталась зранку 22 листопада. У мережі з'явились відео з кадрами пожежі біля лівійських берегів. Згодом стало відомо, що загорівся та отримав серйозні пошкодження корвет "Меркурій" РФ і також суховантаж, який віз російський вантаж. 23 листопада Зеленський повідомив, що це Україна вдарила по російських цілях: використали сім морських дронів.

Нагадуємо, у 2025 році стався ще один удар по російському кораблю у Середземному морі: ішлося про танкер QENDIL, на якому міг перебувати працівник ГРУ Андрій Авер'янов.