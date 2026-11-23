Російські військові цілі біля Лівії уразили морські дрони СБУ. Для атаки використали сім апаратів українського виробництва.

23 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по військовому кораблю РФ біля берегів Лівії. Служба безпеки України та Сили оборони провели морську операцію й затопили новітній російський корвет "Меркурій" разом із вертольотом Ка-27. Крім того, влучили по російському суховантажу MV ANGARA.

Зеленський наголосив, що Україна завдає ударів у відповідь на російську агресію. 22 та 23 листопада президент отримав доповіді військових про результат операції біля берегів Лівії: удари були ефективні.

"Взірцева наша українська операція у відповідь на російську війну. Вчора й сьогодні детально отримував доповіді щодо кроків в операції – визначені цілі досягнуті", — заявив президент.

Відео дня

На відео з кадрами ураження — запис камери на носі морського дрона, який прямує у бік визначених цілей. Бачимо вибух після влучання безпілотника, який йшов попереду. Інший ракурс — наближення БЕК до борту військового корабля, який стояв з відкритим трюмом. Далі — спалах та вибух, зафіксований камерою на відстані в пів сотні метрів. Можна нарахувати три-чотири влучання, а за обрисами на тлі вогню можна ідентифікувати, що це саме військовий корабель. Ще одна атака — на суховантаж, який, згідно з заявою Зеленського, перевозив російську зброю. Атака відбулась вдень: катер з вибухівкою безперешкодно підійшов до судна, пофарбованого червоним, та врізався у борт. Прикметно, що за перебігом операції стежив повітряний безпілотник, який зафіксував мить влучання.

Військовий корабель РФ — деталі ураження корвета "Меркурій"

Фокус писав про атаку дронів на військовий корабель РФ біля берегів Лівії. Перша інформація про атаку з'явилась близько 17-18 год 22 листопада. У мережі опублікували кадри пожежі на військовому кораблі: з'ясувалось, що це новітній російський корвет "Меркурій" класу "Стерегущий", який спустили на воду у 2023 році. Осінтери каналу "Стратегічна авіація" повідомили, що корвет використовували для постачання зброї бойовикам "Африканського корпусу" Міноборони РФ, які воюють у кількох країнах Африканського континенту.

Зранку 23 листопада видання Associated Press заявило, що на борту корвета "Меркурій" перебували громадяни РФ та Лівії. Крім того, медіа отримало інформацію від власних джерел, що це була атака українських дронів, які начебто були запущені з української військової бази на сході Лівії. Удар по корвету відбувся біля бази у Бенгазі, яку контролює союзник РФ генерал Халіф Хафтар: запустили шість БЕКів, з них перехопили чотири. Al Jazeera уточнила, що атака відбулась на світанку 22 листопада і що сталось влучання трьох безекіпажних катерів.

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