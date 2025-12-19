СБУ уразила танкер тіньового флоту РФ у Середземному морі, — джерела Фокусу (відео)

Україна атакувала судно російського тіньового флоту, завдавши удар дронами. Атака була здійснена в нейтральних водах Середземного моря.

Ураженим виявився танкер QENDIL. Про це повідомляють джерела Фокусу в силових відомствах.

Волонтер та блогер Сергій Стерненко опублікував відео атаки дронів.

Повідомляється, що військові спецпідрозділу "Альфа" СБУ безпілотниками атакували танкер, який не перевозив жоден вантаж, а був пустим. Через це атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні.

За підсумками атаки танкер QENDIL отримав критичні ушкодження, через що не може використовуватися за призначенням.

Атака на танкер QENDIL — що відомо

Зранку 19 грудня журналіст Олександр Невзоров повідомив, що українські військові могли атакувати судно з тіньового флоту Росії, яке йшло Середземним морем. Він також повідомив про ліквідацію генерал-майора ГРУ РФ Андрія Авер'янова, якого Олександр Невзоров чомусь називає начальником воєнної розвідки Росії.

За даними Невзорова, безекіпажні катери вийшли з порта Греції, пройшли 500 км під водою, після чого запустили дрони.

10 грудня стало відомо, що українські дрони Sea Baby атакували танкер з тіньового флоту Росії в Чорному морі. Він став четвертим атакованим танкером за два останні тижні.

Адміністрація Дональда Трампа дозволила удари по "тіньовому флоту" РФ.

Раніше, у Чорному морі біля берегів Туреччини загорілися два танкери Kairos і Virat, які перебували під санкціями Великої Британії та ЄС за участь у транспортуванні російської нафти. Пізніше у ЗМІ з'явилися дані з посиланням на джерела в СБУ, що підрив двох танкерів російського "тіньового флоту" в Чорному морі був операцією українських спецслужб, а танкери були атаковані морськими дронами Sea Baby.