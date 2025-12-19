У Середземному морі атаковано танкер РФ: міг бути ліквідований генерал ГРУ, — Невзоров (відео)

Українські військові могли атакувати судно з тіньового флота Росії, яке йшло Середземним морем. Повідомляється про постраждалих та, зокрема, про можливу ліквідацію генерал-майора ГРУ РФ Андрія Авер'янова, якого Олександр Невзоров чомусь називає начальником воєнної розвідки Росії.

Удар нібито було завдано за допомогою дронів. Про це пише журналіст Олександр Невзоров з посиланням на власні джерела, який також публікує відео пожежі на кораблі.

Офіційних підтверджень атаки не було. Натомість канал "Прямий" публікує скріншот з невідомого російського джерела, де заявляють про атаку приблизно о 00:26. У повідомленні також йдеться про загибель одного з "високопоставлених співробітників однієї зі спецслужб".

За даними Невзорова, безекіпажні катери вийшли з порта Греції, пройшли 500 км під водою, після чого запустили дрони.

Журналіст стверджує, що був атакований танкер тіньового флоту РФ. За його інформацією, відомо про двох загиблих та сімох поранених.

Невзоров повідомляє і ім'я одного з ліквідованих — генерал-майор ГРУ ГШ РФ Андрій Авер'янов, якого журналіст називає начальником воєнної розвідки Росії, хоча станом на зараз Головне розвідувальне управління країни-агресорки очолює адмірал Ігор Костюков.

"Аверьянов відповідає за тіньові угоди, вбивства, вибухи, шпигунство в країнах ЄС, саботаж і т.д. Він же стоїть за підривом літака Пригожина, отруєнням Скрипалів. Він проводив операції за кордоном за наказом Путіна. Пересувався по ЄС на суднах тіньового флоту", — пише Невзоров.

Українська сторона наразі не давала жодних коментарів щодо можливої атаки на російський танкер у Середземному морі або про ліквідацію генерала ГРУ.

Про атаку також пише болгарське видання Important News, щоправда, невідомо, чи посилаються вони на інформацію Невзорова, чи на власні джерела.

10 грудня стало відомо, що українські дрони Sea Baby підбили ще один танкер з тіньового флоту Росії в Чорному морі. Він став четвертим атакованим танкером за два останні тижні.

При цьому США за другої адміністрації Дональда Трампа, на відміну від часів Байдена, дали Україні зелене світло на удари по "тіньовому флоту".