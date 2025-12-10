Дрони Sea Baby підбили ще один танкер з тіньового флоту Росії в Чорному морі (відео)

Нафтовий танкер "Dashan" рухався у виключній економічній зоні України в напрямку портового терміналу "Новоросійськ" із вимкненим транспондером.

За різними даними, тіньовий танкер був або під прапором Гамбії, або Коморських островів. Уразили його 10 грудня морські дрони СБУ, повідомляє відомий український волонтер Сергій Стерненко.

"Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та ВМС України. Внаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень. За попередньою інформацією, судно виведене з ладу", — сказано у повідомленні.

Повідомляється, що щонайменше три морські безпілотники уразили російський танкер, який раніше називався "Eurochampion".

Група дронів вирушила з Одеської області ще вночі, обійшовши Кримський півострів.

Цікава деталь: перед атакою британський розвідувальний літак RC-135W працював у повітряному просторі над західною частиною Чорного моря.

Відразу після атаки літак полетів у напрямку місця розташування танкера. Зараз він патрулює паралельно Судаку на південному узбережжі окупованого Криму.

Офіційно СБУ та ВМС України про ураження танкера "Дашан" не повідомляли.

Нагадаємо, це вже четвертий уражений танкер Росії з "тіньового флоту" за два тижні грудня. Фокус писав про танкер Mersin, який був атакований поблизу Сенегала.

Раніше, у Чорному морі біля берегів Туреччини загорілися два танкери Kairos і Virat, які перебували під санкціями Великої Британії та ЄС за участь у транспортуванні російської нафти. Пізніше у ЗМІ з'явилися дані з посиланням на джерела в СБУ, що підрив двох танкерів російського "тіньового флоту" в Чорному морі був операцією українських спецслужб, а танкери були атаковані морськими дронами Sea Baby.