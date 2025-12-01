Третій за тиждень: що відомо про атаку на танкер Mersin "тіньового флоту" РФ

Третє за останні кілька днів судно "тіньового флоту" РФ, що перевозило дизельне пальне, було атаковано неподалік Дакара (Сенегал). Воно йшло під панамським прапором.

Біля танкера Mersin прогриміли чотири вибухи, унаслідок чого морська вода потрапила в машинне відділення, повідомляє Bloomberg із посиланням на турецьку компанію Besiktas Shipping.

Пізніше сенегальська влада повідомила, що судно стабілізувалося і тепер перебуває під постійним буксирним супроводом і технічним наглядом.

На танкері закладуть пробоїни в корпусі, після чого перевантажать вміст, щоб уникнути дестабілізації судна під час відкачування води в машинному відділенні.

Хто атакував судно, пов'язане з Росією, поки що не уточнюється, проте видання з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією, пише, що за двома подібними інцидентами в Чорному морі з порожніми танкерами наприкінці минулого тижня стояли українські спецслужби.

У Besiktas заявили, що підтримують розслідування причин вибухів і співпрацюють зі страховими компаніями та владою Сенегалу для усунення наслідків інциденту. За даними аналітичної компанії Kpler, судно перевозило газойль. Цього року воно кілька разів заходило в російські порти.

Тим часом Казахстан висловив офіційний протест після удару по об'єктах критичної інфраструктури Каспійського трубопровідного консорціуму в порту Новоросійськ, пише NV. У країні заявили, що це вже третій подібний "акт агресії проти повністю цивільного об'єкта".

У МЗС України взяли до уваги занепокоєння Казахстану і наголосили, що жодні дії української сторони не спрямовані проти цієї держави або інших третіх сторін.

"Усі зусилля України покладено на відбиття повномасштабної російської агресії в рамках реалізації гарантованого 51 статтею Статуту ООН права на самооборону", — заявили у відомстві.

Нагадаємо, у Чорному морі біля берегів Туреччини загорілися два танкери Kairos і Virat, які перебували під санкціями Великої Британії та ЄС за участь у транспортуванні російської нафти. Пізніше у ЗМІ з'явилися дані з посиланням на джерела в СБУ, що підрив двох танкерів російського "тіньового флоту" в Чорному морі був операцією українських спецслужб, а танкери були атаковані морськими дронами Sea Baby.