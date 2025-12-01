Третий за неделю: что известно об атаке на танкер Mersin "теневого флота" РФ

Третье за последние несколько дней судно "теневого флота" РФ, перевозившее дизельное топливо, было атаковано недалеко от Дакара (Сенегал). Оно шло под панамским флагом.

Возле танкера Mersin прогремели четыре взрыва, в результате чего морская вода попала в машинное отделение, сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкую компанию Besiktas Shipping.

Позже сенегальские власти сообщили, что судно стабилизировалось и теперь находится под постоянным буксирным сопровождением и техническим наблюдением.

На танкере заделают пробоины в корпусе, после чего перегрузят содержимое, чтобы избежать дестабилизации судна во время откачки воды в машинном отделении.

Кто атаковал судно, связанное с Россией, пока не уточняется, однако издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что за двумя подобными инцидентами в Черном море с пустыми танкерами в конце прошлой недели стояли украинские спецслужбы.

В Besiktas заявили, что поддерживают расследование причин взрывов и сотрудничают со страховыми компаниями и властями Сенегала для устранения последствий инцидента. По данным аналитической компании Kpler, судно перевозило газойль. В этом году оно несколько раз заходило в российские порты.

Тем временем Казахстан выразил официальный протест после удара по объектам критической инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума в порту Новороссийск, пишет NV. В стране заявили, что это уже третий подобный "акт агрессии против полностью гражданского объекта".

В МИД Украины приняли во внимание обеспокоенность Казахстана и подчеркнули, что никакие действия украинской стороны не направлены против этого государства или других третьих сторон.

"Все усилия Украины возложены на отражение полномасштабной российской агрессии в рамках реализации гарантированного 51 статьей Устава ООН права на самооборону", – заявили в ведомстве.

Напомним, в Черном море у берегов Турции загорелись два танкера Kairos и Virat, которые находились под санкциями Великобритании и ЕС за участие в транспортировке российской нефти. Позже в СМИ появились данные со ссылкой на источники в СБУ, что подрыв двух танкеров российского "теневого флота" в Черном море был операцией украинских спецслужб, а танкеры были атакованы морскими дронами Sea Baby.