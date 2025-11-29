Танкеры "теневого флота" РФ возле Турции атаковали морские дроны СБУ, — СМИ (видео)

По данным инсайдеров, подрыв двух танкеров российского "теневого флота" в Черном море был операцией СБУ и ВМС Украины. Судна атаковали морскими дронами Sea Baby.

О поражении танкеров РФ Kairos и Virat неподалеку от побережья Турции пишет "Экономическая правда" со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины. По словам инсайдеров, совместную операцию провели 13 Главное управление военной контрразведки Слудбы безопасности Украины и Военно-морские силы Украины.

"По судам успешно отработали модернизированные морские дроны Sea Baby. Они могут преодолевать большие дистанции и оснащены усиленными боевыми частями", — рассказали журналистам источники.

На опубликованных медиа кадрах можно увидеть, что оба судна после ударов получили критические повреждения. Источники отметили, что танкеры Kairos и Virat фактически выведены из эксплуатации, что существенно повлияет на транспортировку Россией нефти. Сообщается, что во время атаки дронов суда пустыми шли в порт Новороссийск в РФ, чтобы загрузить сырье.

Відео дня

По словам информированного источника в СБУ, суда Kairos и Virat могли перевозить нефть на сумму почти 70 млн долларов.

Отметим, утром 29 ноября пресс-служба Министерства транспорта Турции сообщила о повторной атаке на танкер VIRAT, в результате которой правый борт получил небольшое повреждение.

Подрыв танкеров РФ в Черном море: детали

Информационное агентство Reuters со ссылкой на данные судоходного агентства Tribeca писало, что танкеры из "теневого флота" РФ недалеко от побережья Турции в Черном море могли подорваться на мине. Взрыв на судне Kairos вызвал пожар примерно на 52 мили к северу от пролива Босфор. Танкер Virat, вероятно, получил поражение в 35 морских милях от побережья. Экипаж эвакуировали турецкие спасатели. Оба танкера входят в перечень судов "теневого флота" России, против которых введены санкции США и ЕС.

Напомним, в декабре 2024 года Фокус рассказывал, что на танкеры "теневого флота" России моряков берут даже без квалификации. Многие россияне устраиваются на суда через молдавскую компанию. Такие танкеры часто страдают от неисправностей, поскольку владельцы пытаются избегать проверок и не соблюдают требования безопасности.