Танкери "тіньового флоту" РФ біля Туреччини атакували морські дрони СБУ, — ЗМІ (відео)

За даними інсайдерів, підрив двох танкерів російського "тіньового флоту" в Чорному морі був операцією СБУ та ВМС України. Судна атакували морськими дронами Sea Baby.

Про ураження танкерів РФ Kairos та Virat неподалік узбережжя Туреччини пише "Економічна правда" з посиланням на джерела в Службі безпеки України. За словами інсайдерів, спільну операцію провели 13 Головне управління військової контррозвідки Слудби безпеки України та Військово-морські сили України.

"По суднах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby. Вони можуть долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами", — розповіли журналістам джерела.

На опублікованих медіа кадрах можна побачити, що обидва судна після ударів дістали критичні пошкодження. Джерела зазначили, що танкери Kairos та Virat фактично виведені з експлуатації, що суттєво вплине на транспортування Росією нафти. Повідомляється, що під час атаки дронів судна порожніми йшли до порту Новоросійськ в РФ, щоб завантажити сировину.

За словами поінформованого джерела в СБУ, судна Kairos та Virat могли перевозити нафту на суму майже 70 млн доларів.

Зазначимо, вранці 29 листопада пресслужба Міністерства транспорту Туреччини повідомила про повторну атаку на танкер VIRAT, в результаті якої правий борт дістав невелике пошкодження.

Підрив танкерів РФ у Чорному морі: деталі

Інформаційне агентство Reuters з посиланням на дані судноплавного агентства Tribeca писало, що танкери з "тіньового флоту" РФ неподалік узбережжя Туреччини в Чорному морі могли підірватися на міні. Вибух на судні Kairos спричинив пожежу приблизно на 52 милі на північ від протоки Босфор. Танкер Virat, імовірно, зазнач ураження за 35 морських миль від узбережжя. Екіпаж евакуювали турецькі рятувальники. Обидва танкери входять до переліку суден "тіньового флоту" Росії, проти яких запроваджені санкції США та ЄС.

Нагадаємо, в грудні 2024 року Фокус розповідав, що на танкери "тіньового флоту" Росії моряків беруть навіть без кваліфікації. Чимало росіян влаштовуються на судна через молдавську компанію. Такі танкери часто страждають від несправностей, оскільки власники намагаються уникати перевірок та не дотримуються вимог безпеки.