Могли підірватися на міні: у Чорному морі горять танкери з "тіньового флоту" РФ (відео)

Не виключено, що танкери Kairos і Virat загорілися після підриву на морських мінах. Екіпаж врятували турецькі рятувальні підрозділи.

Перше судно, танкер "Кайрос", який порожнім прямував до російського порту Новоросійськ із Єгипту під прапором Гамбії, повідомило про зовнішній вибух, що спричинив пожежу приблизно за 28 морських миль від берега. Стан усіх 25 членів екіпажу оцінюють як добрий, турецьких рятувальників відправили на евакуацію. Танкер перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС за участь у транспортуванні російської нафти, пише Gcaptain.

Танкери тіньового флоту РФ горять у Чорному морі

Агентство Reuters повідомило, що, за даними судноплавного агентства Tribeca, вибух і пожежа почалися в машинному відділенні, коли судно перебувало приблизно за 52 милі на північ від протоки Босфор. Згідно з повідомленнями, судно, можливо, напоролося на міну і перебуває під загрозою затоплення.

Ще один танкер, Virat, імовірно, зазнав аварії приблизно за 35 морських миль від берега, на схід від у Чорному морі, і на місце події відправили рятувальні підрозділи і торгове судно.

У машинному відділенні було виявлено сильне задимлення, проте 20 членів екіпажу були врятовані турками.

І Kairos, і Virat входять до списку суден "тіньового флоту", що підпадають під санкції США і ЄС, введені проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

Танкер "Кайрос" ішов із Єгипту до Новоросійська

Аналітик морської розвідки Мішель Візе Бокманн із Windward AI повідомила, що Kairos був одним із 72 суден, нещодавно вилучених із суднового реєстру Гамбії за шахрайську видачу сертифікатів.

"Таким чином, це судно не має прапора, не має громадянства, і будь-яка страховка та клас (якщо такі є) недійсні, оскільки воно помилково заявляє, що ходить під прапором Гамбії", — заявив Бокманн.

"Корабель перебуває в баласті, що є меншим із двох зол, але я давно стверджую, що тіньовий флот — це катастрофа, яка от-от станеться, і подібні інциденти — лише провісники того, що має статися", — додав Бокманн.

Пожежа в Чорному морі

Обидва інциденти не порушили судноплавство через протоку Босфор, яке продовжило роботу в штатному режимі.

Так званий "тіньовий флот" Росії — це судна, що працюють поза звичайним регулювальним наглядом, які часто використовуються для обходу міжнародних санкцій. Ці судна часто не мають належної страховки, сертифікатів безпеки та нагляду з боку держави прапора, що викликає побоювання з приводу екологічних ризиків і ризиків для безпеки в міжнародних водах.

