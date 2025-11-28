Могли подорваться на мине: в Черном море горят танкеры из "теневого флота" РФ (видео)

Не исключено, что танкеры Kairos и Virat загорелись после подрыва на морских минах. Экипаж спасли турецкие спасательные подразделения.

Первое судно, танкер "Кайрос", который пустым следовал в российский порт Новороссийск из Египта под флагом Гамбии, сообщило о внешнем взрыве, вызвавшем пожар примерно в 28 морских милях от берега. Состояние всех 25 членов экипажа оценивается как хорошее, турецкие спасатели были отправлены на эвакуацию. Танкер находится под санкциями Великобритании и ЕС за участие в транспортировке российской нефти, пишет Gcaptain.

Танкеры теневого флота РФ горят в Черном море

Агентство Reuters сообщило, что, по данным судоходного агентства Tribeca, взрыв и пожар начались в машинном отделении, когда судно находилось примерно в 52 милях к северу от пролива Босфор. Согласно сообщениям, судно, возможно, напоролось на мину и находится под угрозой затопления.

Еще один танкер, Virat, предположительно потерпел крушение примерно в 35 морских милях от берега, восточнее в Черном море, и на место происшествия были отправлены спасательные подразделения и торговое судно.

В машинном отделении было обнаружено сильное задымление, однако 20 членов экипажа были спасены турками.

И Kairos, и Virat входят в список судов "теневого флота", подпадающих под санкции США и ЕС, введенные против России после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Аналитик морской разведки Мишель Визе Бокманн из Windward AI сообщила, что Kairos был одним из 72 судов, недавно исключенных из судового реестра Гамбии за мошенническую выдачу сертификатов.

"Таким образом, это судно не имеет флага, не имеет гражданства, и любая страховка и класс (если таковые имеются) недействительны, поскольку оно ложно заявляет, что ходит под флагом Гамбии", — заявил Бокманн.

"Корабль находится в балласте, что является меньшим из двух зол, но я давно утверждаю, что теневой флот — это катастрофа, которая вот-вот произойдет, и подобные инциденты — лишь предвестники того, что должно произойти", — добавил Бокманн.

Оба инцидента не нарушили судоходство через пролив Босфор, которое продолжило работу в штатном режиме.

Так называемый "теневой флот" России — это суда, работающие вне обычного регулирующего надзора, которые часто используются для обхода международных санкций. Эти суда часто не имеют надлежащей страховки, сертификатов безопасности и надзора со стороны государства флага, что вызывает опасения по поводу экологических рисков и рисков для безопасности в международных водах.

Ранее попавший под санкции российский танкер Seahorse не попал к союзнику Путина Николасу Мадуро после того, как путь ему преградил американский военный корабль. Россияне предприняли несколько попыток, но застряли в Карибском море.