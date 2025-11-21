Санкции не на бумаге: эсминец США отогнал российский танкер от Венесуэлы

Попавший под санкции российский танкер Seahorse не попал к союзнику Путина Николасу Мадуро после того, как путь ему преградил американский военный корабль. Россияне предприняли несколько попыток, но застряли в Карибском море.

По данным Bloomberg, отслеживающей движение танкеров, подсанкционный российский нефтяной танкер развернулся на пути в Венесуэлу после того, как его маршрут пересек военный корабль США, что вызвало вопросы о том, может ли Вашингтон вмешаться и сократить энергетическую помощь Москвы Каракасу.

Российский Seahorse блуждает у берегов Венесуэлы

Российское судно "Seahorse" направлялось в Венесуэлу 13 ноября для доставки груза топлива, когда на его пути оказался американский эсминец "USS Stockdale". Российское судно изменило курс, направившись в сторону Кубы, а военный корабль прошел вблизи территориальных вод Венесуэлы в сторону Пуэрто-Рико. С тех пор "Seahorse" дважды пытался приблизиться к Венесуэле, но оба раза возвращался и до сих пор стоит на холостом ходу в Карибском море.

Намерения военного корабля в отношении российского судна неясны, а представитель Южного командования ВС США отказался комментировать его передвижения. USS Stockdale прибыл в Карибское море в конце сентября вместе с десятком других военных кораблей для поддержки объявленных президентом Дональдом Трампом антинаркотических операций в регионе.

Тем временем "Seahorse" находится под санкциями Великобритании и Евросоюза и является одним из четырех российских судов, которые доставляют разбавитель, называемый нафтой, в находящуюся под санкциями Венесуэлу.

Несмотря на обширные запасы нефти, добываемая Венесуэлой нефть содержит осадок и серу, поэтому для ее транспортировки по трубопроводам необходимы более легкие нефтепродукты, известные как разбавители. Венесуэла сильно зависит от импортируемой нафты, поскольку ограниченное количество добываемой ею нефти используется для производства бензина для испытывающей нехватку топлива страны.

"Этот инцидент представляет собой очередное усиление давления, которое США оказывают на режим Мадуро. Сокращение экспорта нефти серьезно ударит по режиму, поскольку нефть — фактически его единственный экспорт", — заявил Марк Канчиан , старший советник по обороне в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Танкер разгрузился в конце октября, направился на Кубу и возвращался в Венесуэлу, когда на его пути появилось американское судно. С тех пор его перемещения были необычными, поскольку российские танкеры-заправщики обычно не делают разворотов и не простаивают на хорошо налаженном торговом пути между Кубой и Венесуэлой.

Хотя Венесуэла могла получать поставки нафты от Chevron при администрации Байдена, возобновленная политика "максимального давления" Трампа на Николаса Мадуро привела к прекращению этого импорта. Теперь Венесуэла зависит от поставок из России. Президент Трамп впервые ввел нефтяные санкции против Венесуэлы в начале 2019 года, во время своего первого президентского срока.

После последней демонстрации силы администрацией Трампа облигации Венесуэлы и PDVSA достигли самого высокого уровня с 2019 года. Предполагается, что смена руководства поможет высвободить нефтяные богатства, необходимые для того, чтобы страна обрела более стабильное положение, а также подготовит почву для реструктуризации долга.

Напомним, ранее Пит Хегсет объявил об операции "Южное копье" и стянул флот к берегам Венесуэлы, но операция так и не началась.

А тем временем эксперты предполагают, что Николас Мадуро может сбежать из Венесуэлы в Москву, где уже приютили Виктора Януковича и Башара Асада.