Санкції не на папері: есмінець США відігнав російський танкер від Венесуели

Російський танкер Seahorse, який потрапив під санкції, не потрапив до союзника Путіна Ніколаса Мадуро після того, як шлях йому перегородив американський військовий корабель. Росіяни зробили кілька спроб, але застрягли в Карибському морі.

За даними Bloomberg, що відстежує рух танкерів, підсанкційний російський нафтовий танкер розвернувся на шляху до Венесуели після того, як його маршрут перетнув військовий корабель США, що викликало питання про те, чи може Вашингтон втрутитися і скоротити енергетичну допомогу Москви Каракасу.

Російський Seahorse блукає біля берегів Венесуели

Російське судно "Seahorse" прямувало до Венесуели 13 листопада для доставки вантажу пального, коли на його шляху опинився американський есмінець "USS Stockdale". Російське судно змінило курс, попрямувавши в бік Куби, а військовий корабель пройшов поблизу територіальних вод Венесуели в бік Пуерто-Ріко. Відтоді "Seahorse" двічі намагався наблизитися до Венесуели, але обидва рази повертався і досі стоїть на холостому ходу в Карибському морі.

Відео дня

Наміри військового корабля щодо російського судна незрозумілі, а представник Південного командування ЗС США відмовився коментувати його пересування. USS Stockdale прибув у Карибське море наприкінці вересня разом із десятком інших військових кораблів для підтримки оголошених президентом Дональдом Трампом антинаркотичних операцій у регіоні.

Тим часом "Seahorse" перебуває під санкціями Великої Британії та Євросоюзу і є одним із чотирьох російських суден, які доправляють розріджувач, званий нафтою, до Венесуели, що перебуває під санкціями.

Попри великі запаси нафти, нафта, що видобувається Венесуелою, містить осад і сірку, тому для її транспортування трубопроводами потрібні більш легкі нафтопродукти, відомі як розріджувачі. Венесуела сильно залежить від імпортованої нафти, оскільки обмежена кількість видобутої нею нафти використовується для виробництва бензину для країни, якій бракує палива.

"Цей інцидент являє собою чергове посилення тиску, який США чинять на режим Мадуро. Скорочення експорту нафти серйозно вдарить по режиму, оскільки нафта — фактично його єдиний експорт", — заявив Марк Канчіан, старший радник з оборони в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Танкер розвантажився наприкінці жовтня, попрямував на Кубу і повертався до Венесуели, коли на його шляху з'явилося американське судно. Відтоді його переміщення були незвичайними, оскільки російські танкери-заправники зазвичай не роблять розворотів і не простоюють на добре налагодженому торговельному шляху між Кубою і Венесуелою.

Хоча Венесуела могла отримувати поставки нафти від Chevron за адміністрації Байдена, відновлена політика "максимального тиску" Трампа на Ніколаса Мадуро призвела до припинення цього імпорту. Тепер Венесуела залежить від поставок із Росії. Президент Трамп уперше запровадив нафтові санкції проти Венесуели на початку 2019 року, під час свого першого президентського терміну.

Після останньої демонстрації сили адміністрацією Трампа облігації Венесуели і PDVSA досягли найвищого рівня з 2019 року. Передбачається, що зміна керівництва допоможе вивільнити нафтові багатства, необхідні для того, щоб країна набула більш стабільного становища, а також підготує ґрунт для реструктуризації боргу.

Нагадаємо, раніше Піт Гегсет оголосив про операцію "Південний спис" і стягнув флот до берегів Венесуели, але операція так і не почалася.

А тим часом експерти припускають, що Ніколас Мадуро може втекти з Венесуели до Москви, де вже дали притулок Віктору Януковичу і Башару Асаду.