США проти Венесуели: міністр війни Хегсет оголосив про операцію "Південний спис"

Піт Хегсет оголосив у четвер увечері про нову операцію з придушення "наркотерористів" у Західній півкулі. Раніше Трампу розповіли про варіанти військових дій на території Венесуели, але невідомо, що він вибрав.

Піт Хегсет, який тепер очолює Міністерство війни США, а не Міністерство оборони, заявив, що місію очолюють Об'єднана оперативна група "Південний спис" і Південне командування ЗС США (Southcom) із метою захистити "Батьківщину, видалити наркотерористів із нашої півкулі та убезпечити нашу Батьківщину від наркотиків, які вбивають наших людей".

Пост Піта Гегсета Фото: Скриншот

"Президент Трамп віддав наказ діяти — і військове міністерство виконує його. Сьогодні я оголошую про операцію "Південний спис... Західна півкуля — це район Америки, і ми будемо його захищати", — написав він у Х.

Заява була зроблена наступного дня після того, як Дональд Трамп зустрівся з Хегсетом і головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном "Райзіном" Кейном, щоб поінформувати президента про потенційні варіанти дій у регіоні.

Це також сталося після того, як держсекретар Марко Рубіо виступив на захист авіаударів після того, як міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що вони є порушенням міжнародного права.

Марко Рубіо назвав режим Мадуро "терористичним"

"Я не думаю, що Європейський союз має право визначати, що таке міжнародне право. І не їм визначати, як Сполучені Штати захищають свою національну безпеку", — заявив Рубіо після зустрічі Великої сімки.

Він заявив, що США зазнають атак з боку організованої злочинності, пов'язаної з наркотиками, і Трамп відповідає на це, "захищаючи нашу країну".

"Це операція з боротьби з наркотиками. Президент віддав наказ про її проведення для захисту нашої країни і вона триває. Це може припинитися вже завтра, якщо вони припинять відправляти наркоторговців. Режим Мадуро — це наркотерористичний орган, обвинувачений у Південному окрузі США в наркотероризмі", — заявив Рубіо.

Піт Хегсет оголосив про "Південний спис" лише за кілька днів після того, як стало відомо, що США ліквідували 75 імовірних "наркотерористів" відтоді, як Пентагон почав приділяти увагу регіону. Жодних доказів, що це були наркоторговці, у Пентагоні не надали.

З початком свого другого терміну Трамп посилив військовий тиск на Венесуелу, звинувативши Ніколаса Мадуро в контрабанді наркотиків до Сполучених Штатів.

Трамп також назвав найбільші наркокартелі Мексики терористичними організаціями.

"За президента Трампа ми захищаємо батьківщину і вбиваємо цих терористів картелю, які хочуть заподіяти шкоду нашій країні та її народу", — підсумував Хегсет.

Реакція Венесуели на операцію "Південний спис"

Ніколас Мадуро закликав США не втручатися в черговий затяжний конфлікт, звернувшись до свого народу іспанською: "Об'єднатися заради миру в Америці. Досить нескінченних воєн. Досить несправедливих воєн. Досить Лівії. Досить Афганістану".

Мадуро заявив, що він за мир

На запитання, чи є у нього послання президенту США Дональду Трампу, Мадуро відповів англійською: "Так, мир, так, мир".

Він не дав прямої відповіді на запитання, чи стурбований він можливою агресією з боку США. Замість цього він просто відповів, що зосереджений на мирному управлінні своєю країною.

Мадуро був присутній на масовому мітингу молоді Венесуели, яку він пізніше закликав протистояти тому, що він назвав загрозою вторгнення з боку США.

За останні три місяці США зосередили в Карибському морі близько 15 000 військовослужбовців, а також понад десяток військових кораблів, включно з авіаносцем, який називають "найсмертоноснішою бойовою платформою" ВМС США.

США прислали до берегів Венесуели авіаносець

Нагадаємо, Венесуела оголосила "масштабну військову мобілізацію", а Міністерство оборони заявило про готовність особового складу, озброєння і техніки відповісти на появу американських військово-морських сил у Карибському морі.

Також відомо, що Ніколас Мадуро попросив допомоги в Кремля, і до Венесуели було відправлено військовий літак із Росії. А в Держдумі запропонували дати Каракасу ракетний комплекс "Ліщина".