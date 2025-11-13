Венесуела оголосила масову мобілізацію: відповідь на "імперіалістичну загрозу" США

Венесуела оголосила "масштабну військову мобілізацію", а Міністерство оборони заявило про готовність особового складу, озброєння і техніки відповісти на появу американських військово-морських сил у Карибському морі. За словами глави оборонного відомства Володимира Падріно Лопеса, до масштабних навчань залучено сухопутні, повітряні, військово-морські та резервні сили країни.

Мобілізація відбувається як захід у відповідь на "імперіалістичну загрозу", створювану нарощуванням сил США, підкреслив міністр оборони. Венесуела звинувачує США в "підготовці до вторгнення", повідомив 11 листопада телеканал CNN.

Венесуела оголосила "масштабну військову мобілізацію", а навчання збройних сил країни проводяться за прямим наказом президента Ніколаса Мадуро. Мета навчань — "оптимізація командування, управління та зв'язку" для зміцнення оборони держави.

Крім регулярних військових частин, у навчаннях візьме участь Боліваріанська міліція — резервні сили, що складаються з цивільних осіб, які створив покійний президент Уго Чавес, їх названо на честь Симона Болівара, який зіграв ключову роль у боротьбі за незалежність країн Латинської Америки. Венесуела готується до партизанської війни, заявив уряд.

Венесуела оголосила масову мобілізацію — реакція на США

Рішення про мобілізацію ухвалено на тлі посилення американської військової присутності в регіоні. У вівторок, 11 листопада, ВМС США повідомили про прибуття в зону відповідальності Південного командування авіаносця USS Gerald R. Ford — найбільшого бойового корабля у світі. Його супроводжує ударна група, що включає дев'ять авіаційних ескадрилій, два есмінці класу Arleigh Burke — USS Bainbridge і USS Mahan, корабель управління ППО і ПРО USS Winston S. Churchill, а також понад два моряки. Churchill, а також понад 4000 моряків.

Венесуела і США — американський авіаносець USS Gerald R. Ford

Нарощування сил американських сил у Карибському басейні Пентагон пояснює необхідністю боротьби з наркотрафіком. Однак у Каракасі вважають, що під цим приводом Вашингтон домагається зміни режиму, і Венесуела готує відповідь у разі вторгнення США.

У цій ситуації, за словами Падріно Лопеса, поточні навчання проводять у рамках "Плану незалежності 200" — військової стратегії президента Мадуро, спрямованої на мобілізацію регулярних збройних сил, ополчення і поліції.

Сили сторін у конфлікті, що назріває

Чисельність Боліваріанських національних збройних сил оцінюють приблизно в 123 000 військовослужбовців, водночас влада заявляє про понад 8 мільйонів резервістів, які входять до складу добровільних ополчень. Експерти, однак, ставлять під сумнів ці цифри, а також рівень їхньої підготовки.

Зі свого боку після прибуття авіаносця USS Gerald R. Ford загальна кількість американських військовослужбовців у регіоні становить близько 15 000 осіб. Додатково США розгорнули амфібійне угруповання USS Iwo Jima, 22-гу експедиційну групу морської піхоти (близько 4500 осіб), три есмінці, ударний підводний човен, крейсер, корабель спеціального призначення і літак-розвідник P-8 Poseidon.

Крім того, в Пуерто-Ріко розміщено десять винищувачів F-35, три безпілотні апарати MQ-9 Reaper і близько 5000 американських військових.

Нагадаємо, у жовтні президент США Дональд Трамп публічно заявив, що санкціонував операції ЦРУ проти Венесуели. А вранці 14 жовтня американці завдали чергового удару по судну біля берегів країни. За словами глави Білого дому, на борту було ліквідовано шістьох "наркотерористів", пов'язаних із незаконною організацією.