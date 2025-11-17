Кремль собирает диктаторов: Мадуро может сбежать в Москву, если начнется война с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может стать соседом Башара Асада и Виктора Януковича. Также он может уехать на Кубу, или в Турцию. При этом в РФ говорят о "солидарности" с народом Венесуэлы и Мадуро, но прямого приглашения приехать не озвучивают.

В администрации Дональда Трампа обсуждается сценарий, при котором президент Венесуэлы Николас Мадуро может уйти от власти и покинуть страну, согласившись на добровольное изгнание в Россию. Фокус выяснял, может ли Мадуро сбежать в РФ и оказаться соседом ранее сбежавших Башара Асада из Сирии и Виктора Януковича из Украины.

О том, что Николас Мадуро может покинуть Венесуэлу, рассказали чиновники Белого дома. По их словам, кроме РФ также рассматривается вариант отъезда Мадуро в Турцию или на Кубу. При этом часть помощников американского президента предлагает не отпускать венесуэльского лидера, а арестовать его и предать суду в США.

Теоретически, Мадуро может найти убежище в России

Лидер кубинской оппозиции Хосе Даниэль Феррер уже посоветовал Мадуро заглянуть на Кубу и забрать тамошних политиков, потому что иначе его постигнет судьба Слободана Милошевича и Саддама Хусейна.

"Куда вы уедете, в Россию или Китай? Загляните на Кубу и возьмите с собой Рауля Кастро, Диаса-Канеля и Марреро. Не бросайте их; их время тоже на исходе", — заявил он.

Ранее источники The Atlantic сообщили, что Мадуро, возможно, будет готов уйти в отставку, если Вашингтон предоставит ему и его ближайшим соратникам амнистию, отменит награду за его поиску и обеспечит комфортное изгнание.

При этом в России пока не комментировали прямо слухи о том, что Николас Мадуро может сбежать в Москву.

В российском МИД только заявили, что Россия "подтверждает солидарность с народом и властями Венесуэлы на фоне напряженности в южной части Карибского бассейна". Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с венесуэльскими дипломатами, завершившими краткосрочную стажировку в Дипломатической академии МИД России.

А Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заявил, что в Кремля надеются на то, что "не будет предприниматься никаких действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы. И что все будет в соответствии с международным правом".

Ранее Трамп заявил о готовности провести переговоры с Мадуро, но не уточнил, когда они могут пройти и в каком формате.

Дональд Трамп может начать операцию в Венесуэле в любой момент

Перед этим глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале военной операции "Южное копье" (Southern Spear) против "наркотеррористов" в Западном полушарии. В рамках этой операции авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с крупнейшим авианосцем USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море. На борту корабля находятся более 4 тысяч военных, десятки ударных истребителей и боевые вертолеты.

Если Мадуро отправится в изгнание в Россию, он пополнит число иностранных лидеров, которые сбежали в РФ. В 2014 году в результате Революции достоинства из Украины бежал Виктор Янукович. После этого он поселился в элитном поселке на Рублевке. В конце 2024 года в Россию вместе с семьей перебрался президент Сирии Башар Асад.

Напомним, о бегстве сирийского диктатора Башара Асада уже из Москвы подробно рассказал его сын. Оказалось, что семью Асада вывезли на военном российском самолете.

Ранее Николас Мадуро просил помощи у Кремля и в Венесуэлу был отправлен военный самолет из России. А в Госдуме предложили дать Каракасу ракетный комплекс "Орешник".