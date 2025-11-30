У берегов Сенегала подбили танкер под панамским флагом: судно Mersin подало SOS (видео)

У берегов Сенегала начал тонуть танкер M/T Mersin, принадлежащий турецкой компании Beşiktaş Denizcilik. По предварительным данным, судно, перевозившее нефть, начало подавать сигналы SOS, после атаки украинских морских дронов.

Турецкое морское агентство Deniz Haber сообщило, что нефтяной танкер M/T Mersin, принадлежащий турецкому судовладельцу, был подбит украинским беспилотником. Судно длиной 183 метра, шириной 32 метра и грузоподъемностью около 50 тысяч тонн якобы перевозил российскую нефть, что, как утверждают журналисты, могло стать причиной нападения.

Судно идет под панамским флагом и было построено в 2009 году. Последний раз M/T Mersin заходил в российский порт Тамань в августе, после чего направился к западному побережью Африки, где продолжительное время находился без движения.

Официальных заявлений от Сенегала, Турции или владельцев танкера в данный момент нет. Агентство отмечает, что причины атаки и точные обстоятельства попадания дрона пока не раскрываются.

Отметим, что на мониторинговом ресурсе Vessel Finder указывается, что пункт назначения судна неизвестно, однако эта информация — от 24 ноября. Актуальных данных о маршруте и местоположения танкера пока нет. Также неизвестно, принадлежало ли судно к так называемому "теневому флоту" россиян, корабли которого экспортируют российскую нефть.

Данные о местопложении танкера M/T Mersin Фото: vesselfinder.com

Напомним, 278 ноября в Черном море у берегово Турции загорелись два танкера Kairos и Virat, которые находились под санкциями Великобритании и ЕС за участие в транспортировке российской нефти.

Позже в СМИ появились данные со ссылкой на источники в СБУ, что подрыв двух танкеров российского "теневого флота" в Черном море был операцией украинских спецслужб, а танкеры были атакованы морскими дронами Sea Baby.